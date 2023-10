Cine este Beti Iordăchescu de la Vocea României 2023. A cucerit jurații: „O voce ca a ta are șanse de câștigător”

Cine este Beti Iordăchescu de la Vocea României 2023. Tânăra de doar 17 ani a făcut furori pe scenă și i-a impresionat pe toți jurații. Au rămas fără cuvinte când au auzit cât de bine cântă, vocea ei i-a fermecat pe toți. Jurații deja o văd o posibilă câștigătoare pe adolescentă.

Beti Iordăchescu are doar 17 ani, dar multă muncă în spate. A fost mereu o fire ambițioasă, care și-a dorit să își facă mândră familia și a și reușit să fie întotdeauna cea mai bună.

Înainte să urce pe scenă, și-a propus să fie relaxată și să dea tot ce are mai bun. Nu era străină de aplauze și spectatori, pentru că face teatru de mică și a demonstrat că este cu adevărat o artistă completă. În plus, cu ani în urmă a mai participat și la Vocea României Junior.

„Beti Iordăchescu este numele meu, am 17 ani, sunt din București, am fost mereu pasionată de film și teatru, am făcut teatru din clasa a doua. Mi-am dorit să îi mulțumesc pe ai mei, să fie mulțumiți de mine și de ce-am făcut cu viața mea.

Am participat și la Vocea României Junior în trecut. Planul este să cânt și să fiu eu pe scenă. Cred că asta e cel mai important”, a spus concurenta.