Cine este bărbatul din viața Manuelei Hărăbor. Actrița din Vlad a recunoscut totul public

După trei căsnicii eșuate, Manuela Hărăbor, actrița din serialul „Vlad”, iubește din nou. Aceasta a vorbit deschis despre moltivul pentru care s-a căsătorit atât de devreme cu un bărbat pe care îl știa de foarte mulți ani, despre disputele cu mama ei și despre actualul bărbat care a făcut-o să-și deschidă inima în fața dragostei. Actrița a recunoscut totul!

După ce prima căsnicie s-a încheiat în același an în care a și început, și după alte două cu final nefericit, Manuela Hărăbor (51 de ani) trăiește o nouă poveste de iubire. Deși vedeta și-a fi dorit un mariaj care să dureze o viață, un singur bărbat cu care să împartă frumusețile traiului în doi, lucrurile nu au fost atât de simple în dreptul ei.

„Mi-aş fi dorit să am o căsnicie care să dureze toată viaţa. (…) Mă ştiam cu fostul meu bărbat de la 18 ani, m-am căsătorit la 21 de ani şi tot la 21 am şi divorţat. A fost un capriciu, am vrut să plec de acasă, să fiu independentă. Independentă din punct de vedere financiar eram, că deja făceam filme şi aveam banii mei, dar nu mai voiam să stau cu mama. Şi ce variantă aveam? Să mă mărit!”, a mărturisit actrița, potrivit okmagazine.ro.