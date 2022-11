Am aflat cine este bărbatul care a sărutat-o pe Anamaria Prodan, de fapt. Imaginea a stârnit controverse, astfel că frumoasa impresară de fotbaliști a intervenit cu amănunte despre cel cu care apare în fotografie. Toate amănuntele în articolul de mai jos.

Anamaria Prodan a fost surprinsă în timp ce este sărutată de un bărbat, în fața unui magazin de bijuterii.

Atât le-a trebuit cârcotașilor, că au și început să o cupleze pe frumoasa impresară cu tot felul de bărbați misterioși.

Astfel, pentru a nu mai da curs la tot felul de bârfe, Anamaria Prodan a venit cu o precizare pe pagina personală de Isntagram.

Aceasta recunoaște și postează p fotografie în care este sîrutată amical de un bărbat, dar despre care impresara susține că este un prieten din al cărui magazin a venit să cumpere o bijuterie.

De asemenea, Anmaria Prodan se jură că nu mai are nevoie de bărbat, cel puțin nu pentru a-i construi imperiul, că de asta se ocupă ea singură.

„Nu am avut nevoie de un bărbat să mi clădească imperiul pe care l am clădit ! EU FEMEIA ANAMARIA PRODAN AM CLĂDIT CĂRĂMIDĂ CU CĂRăMIDĂ ȘI IMPERIUL FAMILIEI MELE ȘI BARBATII CARE AU AVUT NOROCUL SA STEA PE LANGA MINE ! De ce? Pt ca forța femeii este uriașă ! Pt ca femeia dă viața și acolo unde femeia pune suflet se nasc imperii”, mai scrie Anamaria Prodan.

În plus, Anamaria Prodan nu uită să îl facă trădător pe Laurențiu Reghecampf, care a lăsat-o pentru o femeie mai tânără și, de asemenea, anunță că își face intrarea în politică, în APP, partidul înființat de Liviu Dragnea după ce a ieșit din pușcărie.

„Important este ca cei ce stau pe lăngă ea să fie ostași de nădejde nu trădători ! Orice FEMEIE poate arunca gunoaiele care îi taie calea și poate merge demnă mai departe. Așa am făcut eu!

Am făcut ordine în viața mea, am dat de o parte gunoaiele, am strâns familia si copiii mai puternic decât am făcut o în trecut și demnă azi pot să vorbesc în fața dvs și pot să lupt pt noi femeile!