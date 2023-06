Alexandra Stan a făcut anunțul pe care toți fanii ei îl așteptau. Mai este puțin: ”Am muncit mult” VIDEO EXCLUSIV

Alexandra Stan este o prezență rară la evenimentele mondene și are o viață demnă de scenariu de film. A trecut prin multe episoade grele pe plan personal, a divorțat după câteva luni, dar a reușit să își păstreze optimismul și să se axeze pe ceea ce știe cel mai bine să facă: muzică.

Luna aceasta, artista a împlinit 34 de ani și a lansat în preajma aniversării sale piesa Bobo, scrisă de ea și inspirată de un bărbat mai mic decât ea, pe care l-a cunoscut de ziua ei în urmă cu un an și cu care are o conexiune specială. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Alexandra Stan ne-a povestit despre cele mai mari realizări bifate până la această vârstă. Vedeta susține că nu este într-o relație, preferând să se focuseze momentan doar pe carieră.

Alexandra Stan se află într-o perioadă bună pe plan profesional, munca ei din ultimul an urmând să fie valorificată. Nu mai merge la terapie, dar ține legătura cu psiholoaga și este interesată să afle lucruri noi, care să o ajute să își înțeleagă mai bine reacțiile și situațiile în care viața o pune.

Playtech Știri: Care este cea mai mare realizare pe care ai avut-o până la 34 de ani, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional?

Alexandra Stan: Pe plan personal faptul că am reușit să trec cu brio peste unele situații din viața mea – traumatizante, relații eșuate – și să rămân totuși cu zâmbetul pe buze, să rămân așa foarte visătoare și pozitivă în continuare, iar din punct de vedere profesional faptul că am evoluat foarte mult și că am în momentul de față o grămadă de piese pe care le-am scris eu. De ziua mea am reușit să manifest chestia asta, să lansez cu o zi înainte piesa pe care am scris-o în totalitate despre un băiat pe care l-am cunoscut și care este, pot să zic, sufletul meu pereche, dar nu sunt într-o relație.

Adică este o relație platonică?

Mai mult sau mai puțin, el e mai mic, deci nu e vorba de genul acela de relație, e micuț, mai mult o relație așa de genul că ne înțelegem foarte bine unul pe altul, comunicăm foarte bine. El câteodată vorbește câte o oră cu mine, îmi povestește despre viața lui, eu la fel, după aceea nu mai vorbim două – trei săptămâni, fiecare cu treaba lui, stă oricum în altă țară. El de fapt este rus- evreu, dar stă în Germania, este model. Am încercat să îl ajut cât pot eu de mult, să-l îndrum, el nu a avut mamă, poate că mă vede uneori așa ca o mamă, deci sigur nu este vorba de o relație, este doar așa o chestie, nu știu, o conexiune.

Alexandra Stan: “Mama lui a murit când avea 33 de ani și o chema și Alexandra”

Dar față în față v-ați văzut vreodată?

Da, normal, păi ne-am cunoscut anul trecut în Tel Aviv la ziua mea, când am făcut 33 de ani și culmea că este o poveste așa, că mama lui a murit când avea 33 de ani și o chema și Alexandra, deci au fost niște conexiuni foarte puternice între noi doi.

Cea mai mare dorință pe care vrei să ți-o îndeplinești anul acesta care ar fi?

Vreau să lansez muzica pe care am scris-o. Nu vreau neapărat să îmi găsesc sufletul pereche, adică vreau, dar nu știu dacă anul acesta. Anul acesta vreau să fac muzică multă, să lansez multe piese, vreau să am hituri, vreau să revin strong pe piață pentru că am muncit mult anul trecut la chestia asta și am multe piese, chiar vreau să filmez și să lansez.

Alexandra Stan: “La psiholog nu am mai fost”

În prezent mai mergi la terapie? Mai ai nevoie de susținere pe partea asta?

La psiholog nu am mai fost, dar mai citesc câteodată articole, mai îmi trimite psiholoaga mea tot felul de articole. Mai țin legătura cu ea, mă mai uit la podcasturi de exemplu, adică tot timpul vreau să învăț chestii despre mine, tot timpul sunt observatoare, tot timpul îmi studiez reacțiile, cum reacționez în public, cum reacționez în lume la diferite situații, ce reacții am și încerc să învăț din asta.

