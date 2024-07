Cine este Anca Bucur, românca din Târgu Mureș care a câștigat de 7 ori titlul de Miss Fitness Universe. Cu ce se ocupă șatena în București

Anca Bucur a câștigat pentru a șaptea oară titlul de Miss Fitness Universe, în urma unui concurs care s-a desfășurat la Las Vegas. Românca de 37 de ani are doi copii și trăiește în București.

Instructor de fitness și aerobic și sportivă de performanță, Anca Bucur s-a născut în Târgu Mureş, dar trăiește în București alături de soțul ei și cei doi copii ai lor. Anca Bucur a câștigat cel de-al șaptelea titlu de Miss Fitness Universe, în urma unui concurs care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, în Las Vegas.

”Welcome to number 7”, a scris Anca Bucur pe pagina de socializare după triumful din SUA. Ea a menționat că trecuseră cinci ani de la ultima sa participare la un concurs de fitness.

Anca Bucur a mai mărturisit că în urmă cu jumătate de an nici măcar nu se simțea pregătită pentru a participa la concusrul de fitness.

”Nici nu știu cum sa încep aceasta postare, fiindcă acum 6 luni când m-am decis ca voi participa din nou la Miss Fitness Universe, mă dureau încheieturile dacă stăteam două secunde în mâini si dacă ma puneam în sfoara nici măcar nu mai ajungeam până jos (pentru cunoscători).

Am făcut eu în trecut performanță, dar au trecut 5 ani de la ultima participare, plus ca sunt mamă de doi copii minunați și plini de energie, plus că am o vârsta”, a scris Anca Bucur pe Facebook.