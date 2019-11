Cine este Alina Șerban, actrița de etnie romă de la Cannes. ”Ce e țiganco? Ce e cu tine?”

Cine este Alina Șerban, actrița de etnie romă de la Cannes, care adună sticle goale să aibă cu ce să facă focul în casă. Povestea dureroară a artistei.

Actrița Alina Șerban a participat recent la Cannes cu filmul ”Singură la nunta mea”, care a intrat în competiția ACID. Ea a jucat rolul principal în acest film. Ea însăți este regizorul peliculei și, mai mult, este prima femeie de origine romă care scrie și joacă piese cu mesaje socio-politice, dar și prima femeie regizor care a ajuns cu piesa sa manifest, ”Marea rușine”, să joace pe scena teatrului de stat, Excelsior. În spatele artei pe care o aduce în fața oamenilor se află și o poveste care ar putea sparge timpane și suflete. Actrița adună sticle goale să aibă cu ce să facă focul în casă, și-a pierdut tatăl, iar mama ei a fost închisă.

„Sunt născută în Bucureşti, într-o familie de romi, însă fratele meu are un alt tată şi el are părinţi de natură mixtă. Şi cred că sunt mulţi aşa. Dacă facem un test ADN, am afla că mulţi dintre noi suntem avem sânge amestecat. Eu am aflat de mică faptul că tata vine dintr-o familie tradiţională de romi, iar mama era mai emancipată. Erau foarte diferiţi unul de altul”, a povestit pentru life.ro.