Cine este Alexandra Duli de la Survivor All Stars 2024. Emisiunea care a făcut-o celebră

Survivor All Stars a început oficial pe 16 ianuarie 2024, la PRO TV și pe platforma VOYO. Show-ul filmat în Republica Dominicană va fi difuzat luni, marți și miercuri, începând cu ora 21.30. În noul sezon, 10 Faimoși și 10 Războinici se vor lupta pe trasee, pentru a pune mâna pe marele premiu de 100.000 de euro. Din competiție vor face parte și foști concurenți. Cine este Alexandra Duli de la Survivor All Stars 2024? O altă emisiune a făcut-o celebră.

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii emisiunii Survivor All Stars! Marți seară, 16 ianuarie 2024, competiția-concurs a început la PRO TV, fiind difuzată prima ediție. În cel mai nou sezon Survivor All Stars, telespectatorii o pot vedea și pe Alexandra Duli, tânăra care a acceptat să participe din nou la proiectul din Republica Dominicană.

Înainte de a participa iar la Survivor All Stars, Alexandra Duli, cea care este în echipa Războinicilor, a făcut câteva declarații. De data aceasta, ea speră să câștige marea competiție.

„Mi-a fost dor de niște cocos prăjit. N-am cum să refuz oferta, mai ales că o să fie ceva istoric ce se întâmplă. Survivor All Stars a venit și la noi. De data asta, vreau să demonstrez că am evoluat și am luat sportul mai în serios. Chiar merg la sală, mă antrenez destul de mult și vreau să arăt că pot mai mult”, a precizat tânăra pentru PRO TV.