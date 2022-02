Cine este Alex Trif, tiktokerul cu rezultate geniale la BAC. Ce facultate urmează acum EXCLUSIV

Cu aproape un milion de urmăritori pe TikTok și peste 30 de milioane de aprecieri, Alex Trif este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut de pe această plaformă. La doar 19 ani a transformat pasiunea într-un business de succes, lucru care nu l-a împiedicat să ia examenul de BAC cu o notă foarte mare și să se înscrie la o facultate de cibernetică.

În timp ce mulți adolescenți de vârsta lui pun școala pe plan secund și își petrec tot timpul pe site-urile de socializare, Alex Trif arată că se poate și altfel.

Tânărul a ajuns în top 10 tiktokeri cu cei mai mulți urmăritori din România dintr-o joacă, iar acum lucrurile au devenit serioase.

Cu toate că și-a dat seama că pasiunea s-a transformat ușor-ușor într-o dependență, Trif nu și-a neglijat studiile, ci le-a demonstrat părinților că orele petrecute pe telefonul mobil nu îi vor afecta notele.

„BAC-ul este un examen de nivel mediu. Niciodată nu am fost stresat cu Bac-ul pentru că am avut suficient timp să învăț, să mă distrez și să fiu activ în oline.

Conștient de faptul că online-ul este viitorul, după terminarea liceului, Alex a ales calea Bucureștiului și acum urmează cursuri de cibernetică.

„Acum sunt la CSIE, mai exact cibernetică, în cadrul facultății ASE. Aș minți să spun că este o facultate ușoară deoarece sunt multe lucruri noi pe care încerc să le învăț. Probabil vă întrebați de ce am ales această facultate care nu are legătură cu ceea ce fac eu în online.

Cea care l-a susținut cel mai mult în această pasiune, nu doar moral, ci și activ, apărând în multe dintre filmulețele pe care le-a postat în mediul online, este chiar mama lui, cu care are o relație extrem de strânsă.

În spatele fiecărui clip pe care Alex îi postează stau ore întregi de filmare, montare, editare, lucruri pe care Alex Trif le-a învățat imediat.

Tânărul a reușit să devină cunoscut cu ajutorul efectelor speciale pe care le folosește în realizarea videoclipurilor sale.

„Titlul de „trasitioner” apare în momentul în care aproape în orice clip pe care îl postezi pe TikTok apare o tranziție oarecare.

A devenit un lucru involuntar să adaug tranziții în clipurile mele pentru că așa am început cu TikTok-ul. 2021 a fost pe departe cel mai frumos an din viața mea.

Am cunoscut mulți oameni minunați, am avut ocazia să merg la diferite evenimente, emisiuni, festivaluri, am reușit să călătoresc în mai multe țări, să intru la facultate, iar cel mai important, am făcut asta alături de niște oameni dragi mie”, ne-a mai declarat tiktokerul.