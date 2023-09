Cine este Alex Mihoc, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu de la Chefi la Cuțite 2023. Ce s-a aflat despre el la 18 ani

În ediția a patra a celui mai nou sezon al emisiunii Chefi la Cuțite, cel cu numărul 12, chef Cătălin Scărlătescu și-a ales deja cuțitul de aur. Iată cine este Alex Mihoc, puștiul de numai 18 ani, care a impresionat cu momentul său. Preparatul său s-a numit ”Linge-mă”, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul savuros.

În ediția de duminică, 5 septembrie, a show-ului culinar de la Antena 1, un puști în vârstă de 18 ani a reușit să îi impresioneze pe cei trei chefi cu preparatul pe care a ales să îl gătească. Atât de tare încât atât Florin Dumitrescu, cât și Cătălin Scărlătescu au scos cuțitul de aur.

Ei bine, puștiul în vârstă de 18 ani căruia Scărlătescu i-a oferit cuțitul de aur se numește Alex Mihoc și este de meserie bucătar. Acesta vine din Franța, acolo unde a căpătat o vastă experiență în artele culinare. Tânărul a povestit că a realizat că este pasionat de gătit încă din copilărie, în timpul unei probe de la școală, în clasa a VIII-a.

„Am gătit cu mama de mic și eram mereu în bucătărie cu ea. (…) Am început bucătăria la 13 ani, am fost mereu pasionat de bucătărie, iar în clasa a VIII-a am decis să mă înscriu la Școala Ferrandi Paris timp de 3 ani.

Apoi, am lucrat în diferite restaurante. Am început că echipa națională de fotbal a Franței. Lucram pentru Mbappé sau Benzema și plecam cu ei în fiecare țară. Și eu eram uimit că, la 14 ani, găteam pentru superstaruri!”, a povestit Alex Mihoc.