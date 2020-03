Cine este Adriana Nica. Iubita lui Sorin Oprescu, demisă din funcția de manager al Spitalului Universitar

Adriana Nica s-a remarcat în toamna lui 2015, atunci când îl vizita pe Sorin Oprescu în arest. De-a lungul timpului, medicul nu s-a dezis de relația cu fostul edil al Capitalei, b a chiar a spus că se consultă cu el pentru a lua cele mai bune decizii în funcția de manager pentru Spitalul Universitar.

În 2015, Sorin Oprescu fusese arestat pentru că ar fi luat mită 25.000 de euro. Adriana Nica era atunci șef la Anestezie Terapie Intensivă și deja se zvonea că ar avea o relație cu fostul primar al Capitalei. În luna februarie, doi ani mai târziu, Adriana Nica a fost numită fără să dea concurs în funcția de manager general în Spitalul Universitar, practic funcția pe care Sorin Oprescu o deținuse până să fie arestat.

„În 2012. Eram medic specialist. În 2010 îmi dădusem examenul de specialitate la Anestezie şi Terapie Intensivă. Din 2009 eram preparator universitar la disciplina de Anestezie şi Terapie Intensivă UMF. Am dat un concurs pentru asta. (…) Ca medic rezident şi apoi ca medic specialist, am ajuns să dau anestezie, repartizată de doamna doctor Copaciu, şefa secţie de Terapie Intensivă la vremea aceea, tocmai pe secţia de chirurgie 4 unde Sorin Oprescu opera pacienţi. A fost să fie, să intrăm de câteva ori în sală, deşi şi ca rezident dădeam anestezii când venea să opereze noaptea când eram de gardă. Şi asta nu mi s-a întâmplat numai mie, s-a întâmplat tuturor colegilor, pentru că, ştiţi, în Terapie Intensivă gărzile sunt foarte dese, foarte grele şi atunci implicit toţi lucrăm cu toţi chirurgii. (…) Nu-mi este ruşine de relaţia mea cu Sorin Oprescu. Îl respect pe Sorin Oprescu pentru tot ce a făcut ca om, ca doctor, ca manager şi ca primar. Încerc să iau de la el toate părţile bune şi are multe părţi bune, pentru că am reuşit să-l cunosc foarte bine în toţi aceşti ani. Şi mi-aş dori să fac din Spitalul Universitar, ceea ce Sorin Oprescu a făcut din Spitalul Universitar acum 20 de ani! Mă sfătuiesc cu el în anumite privinţe, însă deciziile le iau împreună cu echipa managerială, pentru că noi vom răspunde de ele. Că sunt bune, că sunt rele”, a mai spus Adriana Nica.”, a dezvaluit Adriana Nica, acum câțiva ani, într-un interviu pentru life.ro.