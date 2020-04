Un șofer de TIR român din diaspora care se întreba recent pe pagina de Facebook dacă toată epidemia de coronavirus este o cosnpirație a murit de coronavirus.

Cine era, de fapt, șoferul de TIR care a murit din cauza noului virus. El susținea că pandemia e o minciună

Marian Giurea era stabilit la Paris. Acesta posta pe data de 17 martie pe pagina sa de Facebook, un mesaj prin care le cerea prietenilor virtuali lămuriri cu privire la pandemia de coronavirus, întrebând dacă nu cumva este o conspirație.

În data de 10 aprilie, Marian Giurea s-a stins din viață din cauza noului coronavirus, la un spital din Paris. Înainte cu aproximativ o lună, acesta cerea să fie anunțat dacă vede cineva vreun mort de coronavirus și credea că măsurile de prevenție sunt exagerate, nemaisuportând „atâta prostie”. Șofer la Paris, bărbatul în vârstă de 47 de ani și-a anunțat rudele în cursul zilei de miercuri că a fost infectat cu coronavirus.

Avea și alte comorbidități

„M-a sunat miercuri, abia vorbea, mi-a zis că are febră, că îl dor toate oasele și carnea de pe el, că e transpirat și că îi e greu să lupte cu boala. Eu vorbisem cu el înainte cu o lună de zile și i-am zis să vină acasă că nu mai lucra la Paris, pentru că se restrânsese activitatea urmare a situației de urgență. A refuzat, spunând că mama sa era bolnavă, și în vârstă, și nu voia să o pună în pericol. L-am încurajat, spunându-i că e tânăr, în putere, că boala afectează grav persoanele vârstnice cu diverse afecțiuni și nu e cazul să fie îngrijorat (…). Am rămas șocat când am fost anunțat că Marian a decedat de coronavirus, în spitalul din Paris în care a fost internat cu o săptămână în urmă”, a precizat Valer Iosu, un apropiat al bărbatului.

Potrivit spuselor apropiaților, se pare că bărbatul suferea de afecțiuni precum hipertensiune arterială și diabet. Marian Giurea care a decedat de coronavirus, din Alunu (județul Vâlcea), lucra în Franța de aproximativ 20 de ani.