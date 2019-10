Cine era Andreea Rodiana Fumu, cântăreața a murit la doar 18 ani. Frumusețea ei uimea publicul FOTO

Cântăreața Andreea Rodiana Fumu a murit la doar 18 ani, luptându-se cu boala secolului, cancerul. Tânăra era plină de vise, își dorea să devină o cântăreață de succes, avea o frumusețe aparte, dar totul s-a spulberat. Cum arăta aceasta pe scenă și care a fost mesajul părinților de adio?

Cazul Andreei a răstălmăcit o țară întreagă, însă eforturile oamenilor pentru a-i ajuta părinții să strângă suma necesară pentru tratament au fost în zadar. Numeroși oameni s-au mobilizat și au reușit să strângă în conturile familiei Fumu aproximativ 35.000 de euro, jumătate din suma necesară doar pentru prima lună de îngrijiri.

Viața tuturor care au cunoscut-o pe tânără s-a terminat atunci cânt Andreea a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer de sarcon pelvin cu tumoră malignă, cu multiple metastase pulmonare și osoase. Din nefericire, frumoasa ce a reușit să urce doar de câteva ori pe micile scene din Iași, orașul său natal, s-a stins din viață prematur.

„Astazi 04.10.2019, iubita noastra fiica Andreea Rodiana Fumu,a dat ultima reprezentatie pe scena vietii!De astazi, iubita noastra, va canta pe cea mai mare scena,sus in ceruri,in fata unui auditoriu inegalabil. Asa cum bine scria ea acum cateva luni in urma, ca a facut boala «sa planga» ,a luptat in surdina ca un adevarat soldat disciplinat, executand fara tagadatoate comenzile primite, fara sa se planga, pana la ultima suflare. Iti multumim fetita noastra iubita, ca timp de 18 ani, ne-ai ales sa iti fim parinti,pana cand Tatal Ceresc, te-a chemat la El! Trupul ei neinsufletit va fi repatriat marti, 8 octombrie, si va fi depus la capela cimitirului Sf.Vasile iar inmormantarea va avea loc joi.Vom reveni cu detalii”

