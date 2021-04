Cine e Victor Răcariu de la Glovo. Cum a reușit să ”crească” enorm compania

În ediția emisiunii Șef sub acoperire de pe Pro TV, difuzată marți 30 martie 2021, a fost antreprenor sub acoperire, Victor Răcariu. Acesta are frumoasa vârstă de 32 de ani și este CEO Glovo. El s-a deghizat în șomer și a încercat să se angajeze în compania sa și să lucreze alături de angajații săi. Iată cine e Victor Răcariu.

Cine e Victor Răcariu de la Glovo

Protagonistul emisiunii Șef sub acoperire, ediția din 30 martie 2021, a fost Victor Răcariu. Deși se află la o vârstă fragedă, cariera acestuia poate stârni invidii în rândul multora.

Încă de la începutul companiei Glovo, acesta ocupa funcția de CEO. Glovo oferă servicii de livrare rapidă pentru orice prin intermediul unei aplicaţii mobile. Astăzi, la doar doi ani și jumătate de la lansarea pe piața românească, afacerea acestuia se bucură de succes și acest lucru se vede și în conturile sale.

Cine e Victor Răcariu – CEO la Glovo

În 33 dintre orașele din România se află aplicația Glovo și aproximativ 5000 de curieri sunt activi săptămânal. În anul 2020 aceasta a avut tranzacții de peste 150 de milioane de euro. Primul angajat al aceste companii este chiar Victor Răcariu, cel care conduce compania de pe funcția de CEO, încă de la începutul acesteia.

În cadrul emisiunii Șef sub acoperire, acesta va ocupa mai multe joburi, plecând de la curierat și ajungând la customer service. Pentru Victor Răcariu, această experiență a contat foarte mult, deoarece a avut ocazia de a vedea chiar din teren, cum funcționează afacerea acestuia.

„Pentru mine, Șef sub acoperire a fost o experiență interesantă, extrem de utilă – am avut ocazia să văd din teren cum funcționează business-ul și am putut observa cum sunt implementate optimizările pe care le-am făcut din momentul în care a început pandemia. Glovo, ca business, a crescut foarte mult – de aproape 5 ori într-un singur an. Este un rezultat care ne bucură și care ne arată că eforturile noastre sunt în direcția potrivită. Evident, această creștere vine însoțită de o complexitate mare și de o constantă nevoie de a depune și mai multe eforturi, dar suntem încrezători că în acest moment business-ul este suficient de scalabil pentru viitor. Și poate cel mai important, am avut ocazia de a lucra alături de oameni foarte faini, care pun pasiune, responsabilitate și atenție în felul în care își fac jobul.”, după cum spunea chiar Victor Răcariu, potrivit viva.ro.

Cine e Victor Răcariu – evoluția Glovo

Victor Răcariu susține că, compania sa a crescut foarte mult în contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit zf.ro, în anul 2020, Glovo a înregistrat pe platformă peste 2500 de parteneri. Printre aceștia se numără:

restaurante

supermaketuri

magazine mai mici.

„Viziunea noastră este să avem pe platformă orice magazin de la care oamenii pot achiziționa ceva. Zona de restaurante este cea mai mare, anul acesta am adus în platformă peste 1.500 de restaurante.” afirma Victor, potrivit aceleiași surse.

Cine e Victor Răcariu – planuri de extindere a afacerii

Obiectivul Glovo pentru anul 2021 este să ajungă la 65 de orașe din țară și la valoarea tranzacționată de 230 milioane de euro.

Tot printre obiective se numără și deschiderea a trei ”cook rooms”. Aestea sunt niște bucătării mici care pot fi subînchiriate restaurantelor care își doresc să prepare produse doar pentru a le livra.