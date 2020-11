Cine e Renato Usatîi – povestea primarului cu Rolls Royce care nu se lasă până nu ajunge președinte

Renato Usatîi s-a născut pe data de 4 noiembrie 1978 la Fălești, în Republica Moldova. Este om de afaceri și om politic. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 42 de ani. Iată cine este Renato Usatîi și care este povestea lui.

Renato Usatîi este fiul lui Gheorghe Usatîi. Părinții săi au fost profesori de Limba Engleză. Tatăl său fiind și director de școală. El a absolvit Facultatea de Limbi Străine la Universitatea de Stat Bălți „Alecu Russo”, în anul 2000.

Printre job-urile pe care le-a avut Renato Usatîi se numără:

De pe data de 13 aprilie 2014, Renato Usatîi este președintele Partidului nostru, un partid de opoziție populist de stânga. În anul 2015, a fost ales primar al municipiului Bălți cu sprijinul a aproximativ 72% din voturi. Este lider al opoziției pro-ruse din Republica Moldova.

În iulie 2014, bancherul rus German Gorbuntsov l-a acuzat pe Renato Usatîi că a angajat un om armat care să-l omoare.

Renato Usatîi a fost căsătorit cu Carolina Tampiza, fiica omului de afaceri Constantin Tampiza, fost director al grupului rusesc Lukoil în România.

Din această căsătorie o are pe Alexandra, iar pe cealaltă fiică – Valeria – o are dintr-o relaţie anterioară.

Potrivit ultimelor sondaje efectuate în 2019 cu privire la cei mai populari politicieni din Republica Moldova, Renato Usatîi este poziționat pe poziția a noua, iar într-un alt sondaj de opinie a fost poziționat pe poziția a zecea dintre politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere.

Liderul formaţiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, s-a clasat pe locul al treilea în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, obţinând 16,90% din voturi. Potrivit site-ului digi24.ro, Renato Usatîi ar fi afirmat după ultimele alegeri că:

”Eu am fost susţinut de peste 200.000 de cetăţeni şi am o obligaţie faţă de ei şi am o obligaţie faţă de toţi cetăţenii din Republica Moldova, ca să fiu corect.”