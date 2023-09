Cine e nora lui Marcel Ciolacu. Cu ce se ocupă Iris Alexa, soția fiului premierului. Au făcut cununia civilă sâmbăta aceasta

Bucuria mare în familia lui Marcel Ciolacu! Fiul premierului României și-a unit astăzi destinele cu aleasa vieții sale, Iris. Urmașul premierului s-a căsătorit astăzi civil cu cea care i-a furat inima. Cine e nora lui Marcel Ciolacu și cu ce se ocupă familia acesteia.

Bucurie mare în familia lui Marcel Ciolacu, premierul României. Fiul său, Andrei Filip Ciolacu, în vârstă de 24 de ani, s-a căsătorit civil. Iris Alexa Constantinescu este cea care i-a furat inima tânărului și l-a dus în fața ofițerului stării civile, după patru ani de relație.

Andrei Filip Ciolacu și-a unit destinele cu iubita ta, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat cei mai apropiați membri și personalități importante din lumea politică. Printre acestea s-au numărat și Paul Stănescu, Alfred Simonis, Lucian Romaşcanu, Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose.

Ginerele a refuzat să facă declarații despre căsătorie, însă tatăl lui a fost deschis în fața jurnaliștilor. Premierul a mărturisit că este foarte mândru de fiul și nora sa și a avut mari emoții în momentul în care aceștia au spus “da”.

Prim-ministru își dorește să devină cât mai repede bunic, dar cei doi nu au planuri în acest sens prea curând. Filip și Iris vor să termine facultatea și abia apoi să își mărească familia.

„Este un moment plin de emotie, lucru normal cred, dar mai departe să decidă ce vor ei ca şi până acum. Am avut emoţii, e adevărat şi astăzi şi aseară când am stat de vorba cu ei, presupun că o sa mai am şi în continuare, dar sunt doi copii buni care învaţă, îşi creează o carieră.

Sper să mă facă bunic cât mai curând dar mi-au zis că doar după ce termină ultimul an de facultate şi intră la rezidenţiat. Ei hotărăsc ce şi cum”, a spus Marcel Ciolacu