Cine e iubita lui Florin Ristei. E prietenă cu Nicki Minaj și trăiește în lux

Florin Ristei se bucură de atenția unei domnișoare superbe! Aceasta parcă e desprinsă din revistele celebre de modă și se bucură de cercuri de prieteni extrem de celebri precum Nicki Minaj. Cine este tânăra care i-a sucit mințile juratului de la X Factor și cum a devenit cunoscută în Londra? Pantera a fost implicată în multe bătăi în cadrul unui reality show din Anglia.

Cine e iubita lui Florin Ristei? Tânăra care i-a sucit mințile e superbă

Unde dai…și unde crapă? Povestea la care nimeni nu se aștepta a început strict din pură întâmplare. Naomi a pășit pe scena de la X Factor pentru a-și arăta talentul, iar în timpul jurizării Ristei a cam mărit ochii la apariția ei exotică. Înaltă, frumoasă, cu buze cârnoase și o piele ciocolatie, Naomi a stins lumina tuturor încă de când și-a făcut apariția în culisele show-ului. Englezoaica și vedeta de la noi nu doar că au păstrat legătura, dar au devenit atât de apropiați încât își petrec tot timpul împreună. Iubita juratului e obișnuită cu atenția pe care acum o va avea și din partea românilor.

Aceasta duce o viață de lux în Londra și este prietenă cu Nicki Minaj, arată spynews.ro. Prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani i-a picat cu tronc tocmai o concurentă dintr-una din echipele de la emisiunea de muzică. Deși are un statut de apărat, inimii nu-i poți dicta. În vârstă de 27 de ani, Naomi e o imagine cunoscută în Londra încă din 2016, moment în care a participat la „Ex on the beach”. Mai mult decât atât, este un model cunoscut și are deja o piesă lansată alături de un cântăreț străin. De asemenea, urmează să colaboreze pentru un proiect cu nimeni alta decât Nicki Minaj și se află în cercul apropiat de prieteni al cunoscutei rapperițe.

Implicată într-o bătaie

Din păcate, tânăra englezoaică a avut parte de momente grele în emisiunea care a propulsat-o. Aceasta a fost în mijlocul unei divergențe cu o colegă de platou care a trecut rapid de la jigniri și reproșuri la o bătaie în toată regula care a fost oprită doar cu ajutorul bărbaților aflați în emisiune.

Cu toate astea, Naomi a dat uitării trecutul și nu s-a mai întors în anii aceștia într-un astfel de format.