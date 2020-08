Cine e femeia cu care Bănel Nicoliță a fost fotografiat. Fotbalistul a făcut primele declarații despre ea

După ce a fost prins de paparazzii la mare cu o brunetă voluptoasă, Bănel Nicoliță a spus lucrurilor pe nume. Fire directă și fără ascunzișuri, acesta a acceptat să povestească despre viața sa privată.

Astfel, Bănel Nicoliță a povestit pentru emisiunea ”La Măruță” că situația este puțin diferită de ceea ce s-a scris, în sensul că el este acum un om liber și că poate face ce dorește. El a spus că a divorțat de soția lui, care i-a dăruit două fetițe, și că în luna februarie a acestui an s-a pronunțat divorțul la notar.

Tot Bănel Nicoliță a mai precizat că el și fosta soție sunt separați de peste doi ani, însă au rămas în relații extrem de bune, de dragul celor două fiice.

”Nu vreau să intru în amănunte, vreau doar să spun cum stau lucrurile. Eu doar atât pot să confirm: sunt de doi ani și ceva de când nu mai sunt împreună cu fosta soție, oficial am divorțat în luna februarie, anul acesta, dar de doi ani și ceva noi doi nu mai avem absolut nimic. Am încercat să ne mai împăcăm, să ne mai dăm o șansă, am hotărât amândoi că e mai bine pentru copii să ajungem la un divorț. Dacă erau ceva probleme apăreau de mult în presă. Dar nu. Ne-am înțeles foarte bine, suntem alături de copii, avem două fete minunate, pe care trebuie să le creștem cu tot ce avem mai bun.

Sunt plecat de acasă de doi ani și ceva, m-am mutat la Făurei, mi-am luat apartament în București. Divorțul a fost la notar, în februarie. Avem dreptul la viață și pot să umblu cu vine vreau eu, atâta timp cât sunt divorțat. Dacă nu eram divorțat, nu apăream niciodată, pentru că respect familia și copiii. Viața privată am ținut-o foarte bine (n.red. departe de ochii presei) și ce rămâne între mine și familie rămâne acolo. Vreau să-i mulțumesc fostei soții pentru cele două fete minunate, noi doi vom lupta împreună să le oferim un viitor bun, vom face sacrificii să nu ducă lipsa noastră. Am fost cu fetele la mare trei zile, doar eu cu ele două, la munte.”, a declarat Bănel Nicoliță în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV.