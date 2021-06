Cine e Cristina Pocora, de fapt. Ce plângeri are la activ viitoarea șefă CNA

Astăzi au avut loc alegeri în cadrul instituției de control media, CNA. Mădălina Gubernat era demisă de Parlamentul României săptămâna trecută, după ce a respins raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2020. La alegerile de astăzi a fost aleasă ca președinte al instituției, fostul deputat PNL, Cristina Pocora. În funcția de vicepreședinte rămâne Nicolaie Bălaşa.

În vârstă de 42 de ani, Cristina Ancuța Pocora vine din Galați. După ce-și face studiile în oraș, în 2001 devine absolventa Facultăţii de Ştiinţe Politice, din cadrul SNSPA. În 2006 ia masterul, tot în cadrul SNSPA, în Comunicare Politică. Marketing Politic şi Electoral. Nu se știe cum, dar la 22 de ani, în 2001, Cristina Pocora ajunge în postura de Consilier Parlamentar la Cabinetul Vicepreşedintului Senatului României, fiind deja membru PNL.

Ulterior ajunge deputat, din partea PNL, având câteva interpelări directe legate de media din România. În urmă cu câțiv ani, deputatul Cristina Pocora, în plenul Parlamentului României, avea să aibă un discurs, cel puțin șocant, referitor la desenele animate de pe celebrul canal Cartoon Network, declarând:

Trebuie menționat că studiul pe care și-a bazat deputatul discursul era unul necunoscut și realizat de o instituție mai puțin cunoscută.

Cristina Pocora este căsătorită cu Dan Cruceru, prezentator la Survivor România, amândoi fiind implicați într-un adevărat scandal media, în urmă cu câțiva ani. Sunt căsătoriți de 11 ani, și au doi copii, un băiețel de un an și jumătate, și o fetiță, Sophia, care tocmai a absolvit clasa a II-a.

După alegerile parlamentare din 2016, când nu reușește să revină în Parlament, Klaus Iohannis este cel care o propune ca membră a CNA, în 2018. Din acel moment a rămas pe această funcție până astăzi, când și-a depus candidatura pentru fucția de președinte al CNA.

În urma unui raport incomplet, fosta președintă a instituției, Mădălina Gubernat, ewra demisă de Parlamentul României, urmând ca astăzi să aibă loc alegerea noului președinte. Fostul deputat Pocora și-anunța în această dimineață, pe contul de Facebook, candidatura la această funcție, declarând:

„CNA trebuie să se transforme dintr-o instituție încremenită, care doar dă licențe și rezolvă sesizări, într-o instituție dinamică, activă, care are o strategie coerentă, care poate să contribuie la schimbarea în bine a dezbaterii publice, care are o influență benefică în societate. Am decis să-mi depun candidatura pentru postul de Președinte al CNA pentru că eu cred că putem schimba starea de fapt.

În întreaga carieră, indiferent de organismul în care am activat, am căutat să fac lucrurile mai aplicat. Să vin cu suflu proaspăt, să muncesc, în echipă, mai mult, mai transparent, mai bine. Pentru că trebuie să ne reamintim în fiecare zi: rolul nostru, al celor care deținem funcții publice, este de a sluji interesul public.”, scria Cristina Pocora astăzi.