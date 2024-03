Cine bagă zâzanie în relaţia lui Jador cu Oana Ciocan, la Survivor All Stars: „Mi-a zis să am grijă de viitorul meu”

În ediția de marți seară, 12 martie 2024, a emisiunii Survivor All Stars, Oana Ciocan, iubita lui Jador, a făcut dezvăluiri incredibile despre o persoană din competiție care vrea ca ea să se certe cu solistul. Deși Jador nu se mai află în competiție, Oana, femeia care i-a furat inima, a precizat că nimeni nu va reuși să o întoarcă împotriva solistului. Iată declarațiile!

Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars din cauza nerespectării regulilor impuse de producătorii emisiunii din Republica Dominicană. Între timp, Oana Ciocan, o fostă concurentă Survivor și femeia care a fost cerută în căsătorie de către artist, a intrat în competiție, convinsă că acesta o va aștepta în Republica Dominicană. Când a ajuns în tabăra Războinicilor, aceasta a aflat că partenerul ei a părăsit jungla. Acest lucru nu a descurajat-o, ci i-a intensificat sentimentele pentru celebrul cântăreț.

Vezi și: Oana Ciocan s-a îndrăgostit la prima vedere de Jador? Artistul a dat-o de gol, unde s-ar fi văzut prima oară, de fapt

În ediția de marți seară, 12 martie, Oana Ciocan a dezvăluit că unii concurenți au încercat să intervină în relația ei cu Jador. Mai exact, șatena a fost avertizată de Faimoși în legătură cu Jador. În schimb, Oana Ciocan a explicat că relația ei cu manelistul se bazează pe totală încredere și nimeni nu le poate distruge legătura. Ștefania de la Faimoși a fost cea care a bulversat-o pe iubita lui Jador.

Lângă noi era și TJ, Duli și Ștefi de la Faimoși. L-a un moment dat, s-a uitat așa la mine și mi-a zis dacă sunt bine. Ștefi mi-a zis, ceva de genul, că să am grijă, că ei mă plac pe mine, că sunt un om bun și să am grijă de viitorul meu”, a povestit Oana Ciocan despre gestul Faimoasei.

Mai mult de atât, a precizat că a rămas în competiție cu gândul să lupte, dar inima ei este tot la Jador.

„Ștefania este o fată bună, cel puțin impresia asta o am despre ea, intenția ei nu a fost una rea. Eu știu cel mai bine ce am acasă. Omul despre care ei au o părere și omul în care ei au dat toți este jumătatea mea. Este omul cu care eu o să trăiesc o viață. Pentru ei poate să fie cel mai groaznic om, oricum vor ei. Omul ăla, pentru mine, nu are defect”, a mai adăugat Războinica despre Jador.