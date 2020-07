Cine a ucis-o, de fapt, pe Prințesa Diana. Secretul care zguduie Casa Regală a ieșit la iveală

Detalii șocante despre ziua în care Prințesa inimilor a părăsit aceast pământ! Ce secret a zguduit recent Casa Regală a Marii Britanii? Cine a ucis-o, de fapt, pe Prințesa Diana?

Noua confesiune a unui agent M15 aflat pe patul de moarte a schimbat un eveniment tragic ce va rămâne mereu în memoria britanicilor. John Hopkins a făcut valuri în presa din lumea întreagă în urma mărturiilor. Acesata a recunoscut că i s-a ordonat să o ucidă pe Prințesa Diana tocmai pentru că știa prea multe secrete din Familia Regală. Omul nu mai avea nimic de pierdut, așa că a adus abia acum în prim-plan un detaliu neștiut pentru a se simți eliberat. Pe 1 iulie, Prințesa Diana ar fi împlinit 59 de ani, dar destinul i-a fost dictat într-un mod tragic. Abia când reușise cu succes să divorțeze de tatăl celor doi copii ai săi și să fie în sfârșit fericită, a murit. 6 septembrie 1997 – cea mai tristă zi a britanicilor.

750 de milioane de telespectatori, mai mulți decât la nunta cu Charles, au urmărit în lacrimi conducerea pe ultimul drum al Prințesei inimilor. Aceasta avea doar 36 de ani atunci când s-a stins din viață. Ea se afla în mașină cu iubitul său Dody Al-Fayed, încercând să scape de paparazzi, într-un tunel din Paris. Multe au fost teoriile desprinse din tragicul eveniment, dar abia acum s-a aflat adevărul. Fostul agent MI5 a făcut dezvăluiri despre decesul Dianei, iar conform declarațiilor sale, cei care au fost implicați în această poveste au murit deja. Job-ul lui Hopkins era să elimine oponenții politici care reprezentau o amenințare pentru securitatea Marii Britanii.

Superiorul i-a ordonat să o elimine și pe Prințesa Diana:

„…pentru că știa prea multe secrete ale Familiei Regale. În plus, avea multă ranchiună împotriva lor și ar fi urmat să iasă în public cu o mulțime de dezvăluiri. Șeful meu mi-a spus că ea trebuie să moară – primise ordine direct de la Prințul Philip – și să facem astfel încât să pară un accident. Nu mai omorâsem o femeie până atunci, cu atât mai puțin o prințesă, dar am îndeplinit ordinele. Am făcut-o pentru Regină și pentru țară”

John Hopkins