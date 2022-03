Cine a prezis războiul din Ucraina încă din ianuarie 2022: „Rusia are nevoie ca America să nu-și pună rachetele aici”

Conflictul din estul Ucrainei trenează de ani buni. În războiul ruso-ucrainean din regiunile separatiste Donețk și Lugansk, au fost trimiși să lupte pentru Ucraina inclusiv români, deși ei nu ar fi vrut să poarte pe umeri povara acestui conflict. Odată cu adâncirea crizei, oamenii fie au plecat lăsând în urmă casele și familiile, fie au rămas să lupte.

În Ucraina trăiesc aproximativ jumătate de milion de etnici români. În comunitățile române din zona Cernăuțiului, oamenii se simt parcă ai nimănui. S-au îndepărtat atât de statul ucrainean, dar sunt departe și de România.

Mahala este o comună formată din patru sate și are în jur de 7.200 de vorbitori de limba română. Primarul ei a fost, timp de 15 ani, Elena Nandriș, care a prins și războiul din Est ca edil al localității, scrie Libertatea.

Acum însă, se ocupă de dministrarea sălilor de sport, bibliotecilor și căminelor culturale din Mahala și comuna ucraineană Rarancea. Își aduce însă aminte cu bucurie de faptul că nu a îngropat niciunul din cei șase consăteni plecați pe front. Femeia spune că dintre ei, doar unul singur a vrut să meargă la război de bunăvoie, iar restul au fost forțați.

De-a lungul anilor, măhălenii au fost nevoiți să lupte într-un război în care nu au crezut și despre care spun că nu este al lor.

Fosta primăriță consideră că acest conflict este „unul artificial” și că românii nu ar trebui să implice sub nicio formă în el.

Femeia considera că Rusia nu ar avea nimic de câștigat dacă ar cuceri Ucraina, însă este de părere că acțiunile militare ale rușilor au scopul de a îi opri pe americani să își amplaseze baze militare pe teritoriul țării.

Rusia nu are nevoie de noi. Aici e calicie, aici e sărăcie. Rusia are nevoie ca America să nu-și pună rachetele aici. Și cu scuza că-i apără pe vorbitorii de rusă, ei amenință cu războiul. Dar nu are nevoie Rusia de război cu Ucraina”, a declarat Nandriș în interviul pentru Libertatea.