Cine a ordonat uciderea Prințesei Diana. Ce secret halucinant cunoștea despre Familia Regală

Moartea prințesei Diana a fost una neașteptată, iar accidentul în care și-a găsit sfârșitul a fost îndelung comentat.

Astfel, zeci de teorii despre decesul ei au fost lansate de-a lungul anilor. În anul 2017 a apărut o nouă teorie, iar un agent MI5 spunea pe patul de moarte că el ar fi fost asasinul prințesei Diana.

Potrivit, YourNewsWire.com, de altfel, un site cunoscut pentru generarea de fake news, fostul agent MI5, John Hopkins, făcuse niște mărturisiri șocante. Pe acest site, el susținea că și-a petrecut 38 de viață lucrând pentru MI5 și că principala sa misiune era să-i elimine pe oponenții politici ce reprezentau o amenințare pentru securitatea internă a Regatului Unit al Marii Britanii.

Aparent, șeful său i-ar fi ordonat să o omoare pe prințesa Diana întrucât „știa pentru multe secrete regale”.

„Avea o ranchiună uriașă și urma să spună în public tot felul de lucruri. Șeful meu mi-a spus că trebuie să moară – primise ordine direct de la prințul Philip – și a trebuit să facem să pară un accident. Nu am mai omorât niciodată o femeie, cu atât mai puțin o prințesă, dar am respectat ordinele. Am făcut-o pentru Regină și țară”, spunea fostul agent MI5.