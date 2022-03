Cine a fost tatăl lui Vladimir Putin. Imagini rare cu părinții liderului de la Kremlin FOTO

Fascinația lumii occidentale asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost și este în plină efervescență. Fost agent KGB, ascensiunea lui Putin la statutul de cel mai puternic om din lume a fost una plină de mister. La fel a fost și este și viața sa privată, despre care se știu extrem de puține lucruri. Cu toate astea, președintele rus a vorbit despre familia sa, despre părinții săi, dar numai atât cât a dorit să se afle, într-un interviu de la începutul anilor 2000.

Vladimir Putin își amintește cum cel de-al Doilea Război Mondial a afectat viața părinților săi

Deși se știu puține lucruri despre viața personală a liderului de la Kremlin, există totuși câteva materiale publicistice în care Vladimir Putin povestește despre familia sa, mai ales despre părinții săi.

În articolul său pentru revista rusească Pioneer, Vladimir Putin își amintește cum i-a afectat războiul familia, cum a luptat tatăl său, care a fost rănit, iar după război a întâlnit un camarad de arme care i-a salvat viața.

În ciuda tuturor ororilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii din acea generație nu au simțit ură față de dușmanul lor, a scris președintele rus Vladimir Putin în articolul său pentru revista Russki Pioner (Pionierul rus), amintind de poveștile părinților săi despre război.

„Nu a existat o familie în care să nu fi fost ucis cineva [în război]. Au existat, desigur, durere, necazuri, tragedii, dar ceea ce este surprinzător este că nu au simțit ură față de dușmanii lor. Ca să vă spun adevărul, încă nu înțeleg complet. Mama mea era foarte blândă și bună… Ea obișnuia să spună: Ce fel de ură poate fi simțită în ceea ce-i privește pe acești soldați? Și ei sunt oameni simpli și, de asemenea, au fost uciși în război.”, scria Vladimir Putin în Russki Pioneer.

În articolul său, Putin își amintește cum i-a afectat războiul familia, cum a luptat tatăl său, care a fost rănit și cum, după război, a întâlnit un camarad de arme care i-a salvat viața.

De asemenea, președintele povestește în articolul său cum mama sa a fost la un pas de moarte și cum fratele său a fost ucis luptând în război. „Tot ceea ce mi-au spus părinții mei despre război a fost adevărat. Nu au inventat niciun cuvânt. Nu au încurcat nicio zi”, a scris Vladimir Putin.

Vladimir Putin, un „copil minune”

Prima dată când Vladimir Putin a purtat un război a fost împotriva șobolanilor care infestau coridoarele din casa sa sumbră din copilărie, într-un bloc de apartamente sovietic dărăpănat.

Spunând povestea acelor paraziți, el spune clar că a câștigat bătăliile împotriva lor, folosindu-se probabil de această poveste pentru a ilustra modul în care a depășit devastarea și sărăcia de după război pentru a reuși.

„Erau hoarde de șobolani în intrarea din față. Eu și prietenii mei îi urmăream cu bețe. Odată am zărit un șobolan uriaș și l-am urmărit pe hol până când l-am împins într-un colț. Nu avea unde să fugă. Dintr-o dată, a dat din aripi și s-a aruncat spre mine. Am fost surprinsă și speriată. Acum șobolanul mă urmărea pe mine.”, povestea Putin despre copilăria sa.

Putin s-a născut la 7 octombrie 1952, la Leningrad, în prezent Sankt Petersburg, un oraș care a fost asediat timp de 900 de zile în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mai mult de un milion de oameni au murit de foame, multe familii fiind complet distruse. Părinții lui erau Vladimir Spiridonovici Putin, funcționar în marina sovietică, și Maria Ivanovna Putina, muncitoare într-o fabrică.

Vladimir Putin a fost un „copil minune” care a venit târziu. Casa sa comunală era cumplită, împărțită cu alte două familii. Putin a fost un copil al străzii, mic pentru vârsta lui și hărțuit, așa că a trebuit să se întărească rapid.

Vladimir Spiridonovici Putin, rănit în război

Tatăl micuțului Vladimir Putin, Vladimir Spiridonovici Putin, avea să fie înrolat în flota de submarine a armatei ruse. Serviciul militar avea să și-l încheie înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Odată cu declanșarea războiului, Vladimir Spiridonovici Putin a fost trimis din nou pe front.

Tatăl său a fost unul dintre cei doar patru soldați dintr-un grup de 28 de soldați din unitatea sa care s-au întors acasă din război, iar pentru tot restul vieții a șchiopătat din cauza rănilor provocate de șrapnel. În timpul războiului, Maria, aproape că a murit de foame. Putin scrie:

„Odată, mama mea a leșinat de foame. Oamenii au crezut că a murit și au întins-o alături de cadavre. Din fericire, mama s-a trezit la timp și a început să geamă”.

Se crede că cei doi soți și-au pierdut cei doi copii mai mari, unul din cauza difteriei în timpul războiului, iar cel de-al doilea din cauza unei alte boli din copilărie.

Masha Gessen, autoarea cărții „Omul fără chip: The Unlikely Rise Of Vladimir Putin”, spune: „Părinții lui Putin lucrau cam non-stop, mama sa la diverse locuri de muncă necalificate, iar tatăl său la o fabrică. El a fost lăsat să se descurce singur. Își petrecea timpul în curte cu alți băieți, așa cum făceau toți copiii.”