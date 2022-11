Cine a fost Sfântul Mina. Rugăciunea pe care trebuie să o spui pe 11 noiembrie pentru bunăstare şi noroc

Află cine a fost Sfântul Mina și rugăciunea pe care trebuie să o spui pe 11 noiembrie pentru bunăstare şi noroc. Potrivit calendar creștin ortodox, an de an, în această zi, credincioșii îl celebrează pe sfântul despre a cărui viață dedicată credinței ortodoxe puțini știu. Este făcător de minuni, iar biserica sa are 23 de clopote ce pot cânta nu mai puțin de o mie de melodii.

Cine a fost Sfântul Mina

Viața Sfântului Mina a stat sub semnul tragediei din primii ani ai vieții. Avea doar 11 ani când și-a pierdut tatăl. Trei ani mai târziu, murea și mama sa. A decis apoi să intre în armata imperială. Pe 23 februarie 3o3, imediat după ce Dioclețian a emis primul edict de persecutare a creștinilor, a părăsit armata și s-a retras în deșert, dedicându-se vieții ascetice.

Așa a ajuns să îl cunoască pe Sfântul Macarie Egipteanul, cel carei-a spus:

„Ce cauți între cer și pământ, Mina, de unul singur? Locul tău este în mijlocul mulțimii, că să ia aminte toți la cuvintele și la faptele tale. Ai schimbat o haină de ostaș cu alta, atunci sfârșește pe câmpul de luptă, ca să înviezi ca un învingător fără sabie.”

Mina a ascultat îndemnul, plecând din deșert și oprindu-se în cel mai apropiat oraș, Cotyaeum, unde localnicii aveau o serbare în cinstea zeilor. Își mărturisește credința creștină, iar pentru asta este luat imediat de soldați și dus în fața prefectului Pyrrhus.

Cine a fost Sfântul Mina? Un creștin ce a primit o pedeapsă cumplită pentru credința în Dumnezeu: i s-a frecat trupul cu târsâni și a fost ars de foc și târât fără milă peste ciulini, până i s-a spart trupul, iar la urmă a primit sfârșitul prin sabie.

Astăzi, moaștele Sfântului Mina se află în mai multe zone din țară: Biserica Sfântul Mucenic Mina din Capitală, Catedrala Mitropolitană din Iași, Biserica Sfântul Mina din Suceava.

În anul 2006, la Biserica Sfântul Mina au fost instalate 23 de clopote ce pot cânta nu mai puțin de o mie de melodii.

Rugăciunea pe care trebuie să o spui pe 11 noiembrie pentru bunăstare şi noroc

An de an, pe 11 noiembrie, ziua în care este celebrat Sfântul Mina, credincioșilor li se recomandă să spună această rugăciune ce ar trebui să le aducă bunăstare și noroc celor care o rostesc: