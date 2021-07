Cine a fost marea câștigătoare de la Burlacul. Ea a reușit să îi fure inima lui Andi Constantin

Burlacul 2021 a ajuns la final, iar râvnitul Andi Constantin și-a găsit aleasa. El a avut o misiune dificilă și a trebuit să găseaască o femeie care să fie exact pe placul lui, din toate punctele de vedere.

Se pare că a făcut-o, iar cea care a reușit să îi cucerească inima este Ana Bene. Frumoasa a câștigat Burlacul 2021 și a reușit să ajungă la inima lui Andi, prin naturelețea și caracterul de care a dat dovadă.

Înainte de a alege câștigătoarea concursului, Andi Constantin a dezvăluit că ar vrea să își întemeieze o familie.

Nu ai cum să greșești atunci când alegi să îți urmezi instinctul sau inima. Ajungem să regretăm peste ani ceea ce nu am făcut, nu ceea ce am făcut cu toată inima, chiar dacă uneori greșim în alegerile noastre”, a mai spus Burlacul.

”Faptul că am împlinit 30 de ani pe data de 1 mai. Glumesc, bineînțeles! Am zis că nu o să fac vreodată acest pas până nu consider că sunt destul de matur să știu că am o responsabilitate enormă față de viitoarea mea familie și că pot să le ofer totul.

Ana Bene are 35 de ani și este din Cluj. Este o femeie independentă, care are propria afacere. Frumoasa brunetă a trecut printr-o nîncercare dificilă în urmă cu mai mulți ani, când a suferit de cancer la sân.

„Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine. Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani”, i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.