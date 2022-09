Cine a fost iubita lui Mihai Petre înainte de Elwira. Puţini ştiu acest detaliu

Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, de mai bine de 20 de ani. Au o familie frumoasă și fericită, iar cei doi se iubesc atât de mult, încât pare incredibil să ți-l imaginezi pe celebrul coregraf cu altă femeie. Cine a fost iubita lui Mihai Petre, înainte ca fostul câștigător de la Asia Express să se însoare cu mama fetelor sale.

Sunt tineri, frumoși, plini de viață și extrem de talentați. Elwira și Mihai Petre sunt împreună de mai bine de două decenii, de pe vremea când erau doi adolescenți, și formează un cuplu sudat și unit, tabloul familiei lor fiind completat de fiicele lor, Catinca și Ariana.

Juratul de la „Dancing on Ice: Vis în doi” a trăit o iubire adolescentină, înainte să o cunoască pe Elwira Duda, în liceu, pe vremea când avea doar 16 ani.

Cea care a reușit să-i transmită fiorii primei iubiri este Gabriela Morar, actuala soție a lui Mihai Morar. Pe vremea aceea, cei doi făceau parte din același grup de prieteni.

Mihai Petre și Elwira Duda s-au cunoscut la un concurs de dans din Republica Moldova. Cei doi dansatori s-au îndrăgostit, pe loc, unul de celălalt. Frumoasa poloneză i-a furat inima faimosului coregraf.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru, în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. A

șa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca tine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova.

Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu.”, a povestit Mihai Petre, acum ceva timp.