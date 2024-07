Cine a câștigat Mireasa sezonul 9. Primele declarații făcute de proaspeții miri, ce vor face cu premiul de 40.000 de euro

Emisiunea „Mireasa”, sezonul 9, a ajuns la final! Cristina şi Alexandru, Iuliana şi Vlad, Maria şi Ştefan şi Delia şi Liviu sunt concurenţii care cred în povestea lor de dragoste, spunând „DA” în direct, în faţa ofiţerului Stării Civile. Însă, telespectatorii au decis cine merită premiul cel mare în valoare de 40.000 de euro. La scurt timp după aflarea rezultatelor voturilor, Simona Gherghe a anunțat că Delia şi Liviu sunt câştigătorii sezonului cu numărul nouă.

Sezonul 9 al emisiunii „Mireasa” s-a încheiat, câștigători fiind desemnați Liviu și Delia. Cei doi și-au jurat iubire veșnică în direct, iar de astăzi încep primul capitol în calitate de soț și soție.

Clasamentul făcut public de prezentatoarea emisiunii Mireasa, Simona Gherghe, arată așa:

Ei bine, Delia și Liviu sunt marii câștigători ai finalei Mireasa, sezonul 9. Cuplul pleacă acasă cu premiul în valoare de 40.000 de euro.

„Am emoții nespus de mari, este cea mai importantă zi din viața mea și e normal să fiu copleșită de emoție. Speram din suflet să nu-mi uit jurămintele. Este mai mult o promisiune pe care am făcut-o atât în fața lui, cât și în fața părinților noștri. Mă bucur mult că l-am întâlnit pe Liviu, este un bărbat bun, empatic, respectuos, care știe să se comporte cu o femeie, un bărbat care se implică în treburile din casă. Este foarte muncitor și abia aștept să ne începem viața împreună. Știm deja ce vom face cu banii. Noi ne-am dori să plătim avansul pentru o casă, dar cu siguranță banii ne vor ajuta și pentru nuntă. Iar o parte din bani vrem să îi strângem”, a declarat Delia.

La rândul său, Liviu a precizat că are multe emoții și că își dorește trei copii cu Delia:

„Am emoții mari, dar le pot controla. Delia este o fată foarte isteață, cu capul pe umeri, realistă, familistă. Știe ce vrea de la viață, este harnică, are foarte multe calități. Bineînțeles, ne dorim și copii, am vorbit cu Delia și am vrea 3 copii. Numele pe care le-am ales sunt biblice în mare parte, nu ne-am hotărât încă, dar cu siguranță vom cădea de comun acord. Eu sper ca unul dintre ei să fie băiat, ca să joace fotbal, dar mai multe vom vedea în acel moment. Abia aștept să locuim împreună și să ne începem viața”.