Cine a câștigat Cântă Acum cu Mine, la PRO TV. A plecat acasă cu 50.000 de euro

Primul sezon al show-ului „Cântă acum cu mine“, de la Pro TV, s-a încheiat. Câștigătorul a plecat acasă cu suma de 50.000 de euro.

Ludmila Danliceac este câştigătoarea primului sezon al show-ului „Cântă acum cu mine“. Tânăra în vârstă de 22 de ani a primit un premiu de 50.000 de euro. Ea a interpretat celebrele piese „Somebody to Love“, din repertoriul Queen, şi „I Will Always Love You“, de la Whitney Houston.

În finala primului sezon „Cântă acum cu mine“, podiumul a fost completat de Andra Botez şi Theodor Rusu.

Cine este câștigătoarea show-ului „Cântă acum cu mine“

Ludmila Danliceac este o tânără originară din Chişinău, în vârstă de 22 de ani, care a reuşit să învingă alţi 13 finalişti şi să câştige trofeul show-ului muzical „Cântă acum cu mine“, dar și premiul în valoare de 50.000 de euro.

„Mă simt foarte straniu pentru că încă nu realizez că am câștigat, e pentru prima oară când câștig un concurs atât de mare. Eu încă sunt șocată! Mă uit la premiu și nu-mi vine să cred că e al meu”.

Ludmila Danliceac

Ludmila Danilceac a ajuns în marea finală alături de alți doi interpreți foarte apreciați, Andra Botez și Theodor Valentin Rusu. Ea a recunoscut că nu-și imagina că va avea șanse reale pentru a câștiga marele premiu, dar a ascultat sfatul părinților ei, care au încurajat-o să participe la acest concurs.