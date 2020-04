Cifre istorice, la Antena 1. Ce s-a întâmplat în timpul finalei Asia Express. Pro TV nu a avut nicio șansă

Finala „Asia Express – Drumul Comorilor“, show-ul fenomen care ne-a făcut izolarea mai ușoară, aduce cifre record pentru Antena 1. Vezi câți oameni au fost cu ochii pe emisiune. Pro TV nu a avut nicio șansă!

Finala „Asia Express“, sezonul 3, „Drumul Comorilor“, difuzată în fiecare miercuri seară, la Antena 1, a fost lider de audiență pe toate categoriile de public (aproape 50% cotă de piață, cea mai mare din ultimii 10 ani!). Competiția a fost câștigată de cuplul Chef Sorin Bontea – Răzvan Fodor, care a primit marele titlu și amuleta de 30.000 de Euro.

Ultima ediţie a etapei finale Asia Express, difuzată ieri seară, 22 aprilie, a adus recorduri istorice pentru Antena 1, înregistrând cele mai mari cifre din toate cele trei sezoane.

Mai exact, jumătate dintre tinerii ce s-au uitat aseară la TV, erau pe finala Asia Expres, de patru ori mai mulți decât la Pro TV. La nivelul întregii Românii, cifrele s-au apropiat de 2,5 milioane de români, de trei ori mai mulți decât urmăritorii concurenței.

Audiența show-lui a fost mult peste cea de anul trecut și chiar peste startul primului sezon.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro, după ce au câștigat Asia Express, sezonul 3, o experiență pe care nu o vor uita niciodată. O echipă unită și carismatică, Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat și simpatia telespectatorilor.

După ce a petrecut două luni pe „Drumul Comorilor“, Sorin Bontea a transmis următorul mesaj:

„Când ajungi la 50 de ani, te gândești că viața nu prea mai are cu ce să te surprindă. Lucrurile sunt deja așezate la vârsta asta și totul are cât de cât un curs firesc. Asta gândeam înainte de experiența Asia Express. Ce s-a întâmplat după, e cu totul altă poveste! Da, vârstă chiar e doar o cifră și important e cum ne raportăm noi la ce vedem în buletin. Să ieși din zona de confort înseamnă să începi să te cunoști cu adevărat. Așa am descoperit că încă mai duc și duc bine!“, a declarat câștigătorul.