Christian Eriksen a dezvăluit marele său obiectiv. Unde vrea să joace fotbalistul care a făcut infarct la Euro 2020 VIDEO

Christian Eriksen a dezvăluit marele său obiectiv. Starul danez a oferit primul său interviu după infarctul suferit la Euro 2020, în luna iunie. Lui Eriksen i s-a montat un defibrilator cardiac, motiv pentru care nu a mai putut să evolueze în Italia, la Inter, unde era legitimat. Christian Eriksen vrea să revină pe terenul de fotbal, declarând că este în cea mai bună formă fizică.

Christian Eriksen a dezvăluit marele său obiectiv. Starul echipei Danemarcei a fost la un pas de moarte la Euro 2020. El a suferit un stop cardiac chiar în timpul unei partide și a fost resuscitat un sfert de oră. Jucătorului de 29 de ani i s-a montat un defibrilator, apoi a urmat un tratament de recuperare.

El și-a reziliat, în decembrie, contractul cu echipa de club, Inter, din cauza faptului că legile din Italia nu-i permit să evolueze cu un dispozitiv cardiac. Acum, Eriksen e gata să revină la fotbal, antrenându-se de zor în acest scop.

Christian Eriksen a acordat primul său interviu de la incidentul medical ce era să-i curme viața. El a vorbit la postul public TV danez, DR1, despre ce s-a întâmplat în perioada de după infarct.

Christian Eriksen a mai mărturisit că obiectivul său este acela de a juca la Cupa Mondială 2022. Danemarca și-a asigurat deja prezența la marea competiție ce va avea loc între 1-16 decembrie, în Qatar.

Christian Eriksen este liber de contract, la ora actuală, după despărțirea de Inter Milano. El ar putea evolua la fosta sa echipă, Ajax Amsterdam, în Olanda fiind permisă activitatea sportivă a celor care au montate dispozitive cardiace. O altă destinație ar putea fi Odense, echipa daneză unde s-a format ca junior.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8

— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022