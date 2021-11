Chinul prin care a născut o vedetă din România: ”Am avut perioade cumva moarte, mă simțeam în transă”

Nașterea poate să vină cu momente frumoase, dar și cu anumite clipe neplăcute. O vedetă cunoscută în România s-a decis să vorbească despre una dintre cele mai importante întâlniri din viața ei, anume momentul când l-a adus pe lume pe minunatul său băiețel.

Deea Codrea este împlinită din toate punctele de vedere! Vedeta a devenit de curând mămică, așa că se bucură de un frumos băiețel. Aceasta s-a decis să nască natural, în apă, așa că s-a documentat bine înainte să recurgă la această posibilitate disponibilă pentru viitoarele mămici și în România.

Vedeta și-a dorit ca partenerul său să îi fie alături în momentul în care naște, așa că a optat pentru o clinică în care acest lucru era permis. Ea a mărturisit că nașterea în apă a fost o alegere bună, însă s-a confruntat și cu perioade în care se simțea ca într-o transă.

„Încă din start, dacă mergi la genul ăsta de clinică, nu e musai să și naști în apă. Există cadă în salon, poți oricând să te răzgândești. Poți să alegi, este ok să alegi ce vrei tu. Am ajuns acolo, în travaliu, la 12 noaptea. (…) Apa caldă mi-a diminuat din dureri.

Am stat în apă, am făcut niște exerciții, iar moașa mi-a zis să practicăm ce am învățat. Și cam aia a fost. Nici nu cred că m-am gândit la asta (n.r. la epidurală). Eu am făcut un curs înainte de asta, am învățat cum să mă relaxez. Andrei, partenerul meu, meditează.

Eu nu am înțeles asta. Ei, în timpul nașterii am avut perioade cumva moarte, mă simțeam în transă. Efectiv simțeam că plutesc. Dacă îl întrebi pe partenerul meu, o să zică că nu există nimic mai rău ca nașterea, că eram lividă. (…)

Pe mine m-a ajutat foarte mult. Am născut un copil de 3 kilograme 850 de grame. Mie îmi era foarte cald, am zis că mor de cald, au dat și drumul la apă rece.”, a adăugat ea.