”China a răspândit COVID-19 cu bună știință!” Un dezertor rupe tăcerea despre pandemie, abia acum

Un dezertor spune că o țară a răspândit în mod deliberat covid la un turneu militar cu două luni înainte ca restul lumii să știe despre virusul mortal.

Wei Jingsheng, fost membru al fostului partid comunist chinez, a declarat că Jocurile Militare Mondiale din octombrie 2019 ar fi putut acționa ca primul eveniment de supra-răspândire a virusului.

Turneul internațional pentru sportivii militari a avut loc la Wuhan – originea pandemiei Covid-19 – cu două luni înainte ca China să notifice Organizația Mondială a Sănătății despre primele sale cazuri.

Jingsheng a susținut că nu întâmplător, unii dintre cei 9.000 de sportivi internaționali care s-au adunat la eveniment s-ar fi îmbolnăvit de o boală misterioasă.

„Am crezut că guvernul chinez va profita de această ocazie pentru a răspândi virusul în timpul Jocurilor Militare, deoarece mulți străini vor apărea acolo”, a declarat el pentru noul documentar Sky News numit What Really Happened in Wuhan.