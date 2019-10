Cher, apariție incredibilă la 73 de ani. Cântăreața arată ca la 40 de ani. FOTO

Cher a învins bătrânețea! Cunoscuta cântăreață arată mai bine decât multe doamne la 40 de ani. Aceasta are 73 de ani, care abia dacă se vad. Aparițiile sale sexy din ultima vreme i-a făcut pe toți să o întrebe dacă vârsta din buletin este chiar adevărată.

Cher a învins bătrânețea! Apariție incendiară la 73 de ani

Cher arată demențial la 73 de ani. Aceasta a șocat spectatorii de la concertul său susținut în Zurich, Elveția, când a apărut într-o costumație minusculă. Deși nu pare că are mai mult de 40 de ani, solista se apropie cu pași repezi de 80 de ani și arată incredibil. Abordează deseori diverse peruci, un stil vestimentar elegant, sexy și deosebit, așa că toți rămân surprinși atunci când o văd și se delectează cu frumusețea sa.

De altfel, solista a strălucit de-a dreptul pe parcursul turneului Here We Go Again, parte din concertul din Elveția. Turneul are ca scop promovarea celui de-al 26 album numit Dancing Queen. Vedeta lucrează mult pentru a se meține la silueta cu care s-a făcut cunoscută. Aceasta are grijă la ce mănâncă, joacă tenis, face surf și nu-și ascultă deseori poftele.

Cum reușește să se mențină?

„Trebuie să faci multe exerciţii fizice, dacă vrei să-ţi păstrezi trupul frumos şi tânăr”, a mărturisit Cher pentru revista „People”. „Mulţumesc lui Dumnezeu că am fost mereu băieţoasă, aşa că nu mi-a fost greu să fac sport. Îmi plac dulciurile şi cafeaua, dar mă abţin. Nu fac niciodată excese, ca să pot să intru în costumele mele de scenă. Am mereu grijă ce mănânc şi cât mănânc. Când aveam vârsta de 40 sau de 50 de ani nu trebuia să am grija asta, dar acum trebuie să fiu activă, să fac surf şi tenis”

Cher

Artista americană a fost premiată cu trofee, inclusiv un premiu Oscar (pentru rolul din „Visătorii/Moonstruck“), un premiu Grammy, trei premii Emmy şi trei Globuri de Aur. Printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără piese precum „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, „If I Could Turn Back Time“, „The Shoop Shoop Song“ şi „Believe“.