Cheloo a fost parte a unui moment incendiar la ”iUmor”, vineri seară, 20 septembrie. Ce i-a făcut o brunetă focoasă, în fața Deliei și a lui Bendeac? Publicul a rămas cu ”gura căstată”.

Pe scena ”iUmor” nu vin doar magicieni, mongolezi sau comedianți, ci și femei interesante care reușesc să facă tot publicul să transpire. Spre exemplu, în această vineri, pe scena show-ului de la Antena 1 a călcat o brunetă focoasă pe nume Kennya, cu un număr de BDSM. Concurenta, care practică de 10 ani BDSM-ul, a încercat să îl domine pe Cheloo, care s-a nimenit atunci pe scenă.