Chef Scărlătescu „distruge” clătitele. De nu ar trebui să le oferim copiilor acest desert, el nu îl consumă niciodată

Fostul Chef de la Antena 1 are multe amintiri legate de clătite, însă unele dintre ele nu neapărat dintre cele mai fericite. Îndrăgitul bucătar a „distrus” desertul ce lasă apă-n gurile românilor. Cătălin Scărlătescu nu recomandă consumul de clătite absolut deloc. Iată motivul!

Cu mulți ani în urmă, Cătălin Scărlătescu lucra la un restaurant de pe litoral. Activitatea culinară l-a expus la oameni diferiți, unul dintre cei care i-au atras atenția fiind un chef bucătar. Nu pentru că se descurca foarte bine la ce făcea, fiindcă tânărul de atunci avea alte gânduri.

Lui Cătălin Scărlătescu i-a plăcut foarte mult de fata bucătarului chef de la restaurantul de pe litoral la care lucra, însă acesta l-a amenințat cu concedierea. Pentru a nu duce la capăt această intenție, angajatul l-a pus pe bucătar să facă nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de clătite.

„Lucram undeva într-o locație pe malul mării și era un chef bucătar care avea o fată foarte frumoasă. Și am făcut eu pe dracu-n patru și am intrat pe sub pielea ei. La un moment dat a venit tatăl ei și a zis: Te dau afară. Și i-am zis: Te rog eu frumos, nu mă da afară.

Eram și eu copil amărât. Mi-a spus că, dacă vreau să rămân la muncă, trebuie să fac 10.000 de clătite. M-am ars pe mâini. Am făcut 10.000 de clătite. Mi-a luat o zi jumătate. La 14 tigăi am muncit. Erau niște munți de clătite”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.