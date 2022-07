Banana bread sau checul de banane a devenit un desert foarte popular și la noi, în ultimul timp. Nu există o rețetă standard, se poate face în nenumărate combinații de fructe proaspete sau congelate, fructe confiate, ciocolata, semințe, nuci, etc. De asemenea, dacă sunteți la dietă puteți opta pentru un chec cu banane și tărâțe cu ovăz, fără zahăr.

Chec cu banane și tărâțe de ovăz, rețeta fără zahăr, pentru persoanele care sunt la dietă

În rețeta de astăzi, am folosit ca ingrediente, făină albă, tărâțe de ovăz, banane, unt și afine. Îmi place mult gustul dat de afine în checul de banane. Am avut afine congelate, dacă folosiți fructe congelate in orice prăjitură, să le pudrați întotdeauna cu un prafde făină pentru a absoarbe excesul de apă.

Folosiți bananele foarte coapte, acelea cu coaja înnegrită, sunt foarte dulci, astfel nu mai este necesar să îndulciți suplimentar prăjitura. Din compoziția de mai jos, puteți face biscuiți sau brioșe.

Ingrediente

3 banane foarte bine coapte mărime medii

3 ouă mari

5 linguri tărâțe de ovăz

8 linguri făină

1 plic praf de copt

50 gr unt sau ulei de măsline

100 gr afine proaspete sau congelate

Mod de preparare chec cu banane și tărâțe de ovăz

Într-un bol se bat ouăle cu un tel. Peste ouă se pun bananele decojite și tăiate bucăți apoi se zdrobesc cu o furculiță

Într-o cană se pun afinele congelate cu puțină făină, pentru a absoarbe lichidul

Se topește untul într-o oală, la foc mic. Atenție, untul se arde foarte repede. Amestecați ușor până se topește

După ce se răcește untul, se adaugă peste compoziția de ouă și banane

Se amestecă făina cu praful de copt și tărâțele de ovăz apoi le-am pus peste mixul de banane și ou

Se omogenizează totul foarte bine până când compoziția devine un aluat lichid și gros

În compoziția pregătită se pun afinele în și se amestecă ușor.

Compoziția se toarnă într-o tavă, tapetată cu hârtie de copt, cu diametrul de 26 cm sau într-o tavă de chec.

Se dă prăjitura în cuptorul preîncălzit la 180 de grade și se lasă pentru 30- 40 de minute.

Lucruri mai puțin știute despre banane