Mihai Stoica a recunoscut că Gigi Becali a făcut schimbările la meciul FCSB – Farul 2-3 și l-a criticat pe patron. „Asta este realitatea”

Mihai Stoica se pune rău cu Gigi Becali. A contestat calitățile de antrenor ale afaceristului care îi plătește salariul și i-a transmis că s-a grăbit cu schimbările la meciul FCSB – Farul. Oaspeții au câștigat cu 3-2, după ce au marcat două goluri în ultimele 80 de secunde.

Mihai Stoica nu este de acord cu schimbările dictate de Gigi Becali

Situație comică la FCSB. Echipa are un antrenor în acte, cu licență PRO, care nu are voie să spună nimic la echipă, de pregătire se ocupă delegatul Mihai Pintilii, care nu are voie să dea indicații de pe bancă, dar pe care patronul Gigi Becali nu-l lasă să facă schimbările. A recunoscut acest lucru, chiar managerul general al echipei, în direct la televiziune. „Are rost să mai discutăm? Se știe ce se întâmplă la noi. Asta este realitatea”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

La meciul FCSB – Farul 2-3, antrenorul din fața televizorului a scos la pauză doi fotbaliști care jucaseră bine, Deian Sorescu și Malcom Edjouma, iar în minutul 61 i-a înlocuit și pe cei doi marcatori, Andrea Compagno și Andrei Cordea. Roș-albaștrii au condus cu 2-1 până în finalul partidei, când Farul dat lovitura grație autogolului marcat de Billel Omrani și golului semnat de Borza.

„Câteodată iese bine, câteodată nu. Dar nu așa devreme se schimbă marcatorii”, a spus MM Stoica.

Anghel Iordănescu a fost primul care a intuit că schimbările au fost ordonate de Gigi Becali. I-a sfătuit pe cei care conduc FCSB să-și înscrie patronul la cursurile PRO.

„Nu e normal ca în minutul 61 să îi scoți pe Compagno și pe Cordea. Ordinul a venit prin telefon imediat după ce Farul a egalat. Să îi schimbi pe cei doi, unul a marcat gol și a dat pasă de gol sau a făcut penalty, iar celălalt a marcat din penalty. Nu era normal să schimbi doi jucători în acel moment. Ce vă pot spune e că FCSB a pierdut incredibil, dar a pierdut pe mâna ei și a pierdut în primul rând pentru că e prea multă debandadă și brambureală acolo. Insistați să îi dați și lui Gigi Becali licență PRO. Insistați să îl băgați la Federație la cursurile licenței PRO”, a declarant Anghel Iordănescu, potrivit Fanatik.

FCSB se află pe locul patru în prima ligă, iar etapa viitoare înfruntă liderul CFR Cluj.