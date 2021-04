CFR Cluj a câștigat Supercupa României 2020. Cum a sărbătorit campioana României

CFR Cluj este câștigătoarea la Supercupa România ediția 2020. Echipa a reușit să învingă FCSB cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare.

Meciul a avut loc pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, care s-a încheiat cu 0-0. CFR Cluj a reușit să câștige la loviturile de departajare, așa că a câștigat pentru a patra oară trofeul.

Edi Iordănescu, antrenorul FCR Cluj a făcut declarații după ce echipa pe care o antrenează a reușit să câștige trofeul Supercupa România.

„Nu a fost ușor, cu toate că am creat foarte multe ocazii, am arătat că ne dorim să câștigăm din primul până în ultimul minut. Tratăm serios orice joc, am dorit acest trofeu pentru suporteri, oraș, fiecare dintre noi, conducere și cei care investesc în club. Nu în ultimul rând, pentru moral. Din păcate, am avut din nou foarte multe absențe. Parcă e un calvar care nu se mai oprește, în fiecare zi avem câte o surpriză. Ieri l-am avut pe Bordeianu (n.r. infectat cu covid), astăzi dimineață Luis Aurelio, în plus băieții de acasă. Sunt fericit, echipa a arătat bine, felicit băieții, pentru că a fost o victorie de necontestat, au arătat foarte multă atitudine și spirit.

Este cel mai important că am creat ocazii, am ajuns acolo. Și în prima repriză, când FCSB a băgat ce a avut mai bun, și în a doua, când au mai schimbat. Este și vina noastră, uneori nu am făcut alegerile corecte sau procedeele nu au fost cele mai inspirate. A fost și neșansă, asta este. Mi-aș fi dorit să câștigăm în 90 de minute, important este că s-a terminat bine pentru CFR”, a spus Edi Iordănescu la DigiSport.