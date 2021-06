Cezara Dafinescu, amenințată cu bătaia de o vedetă PRO TV. ”M-a înjurat de mamă care e moartă” EXCLUSIV

Cezara Dafinescu și Alexandru Bogdan, mai nou vedetă PRO TV, detectiv la ”Masked Singer România”, au avut azi un conflict de proporții. Scandalul ar fi avut loc în fața casei actriței, situată în apropierea Facultății de Teatru din București. Cei doi actori au lăsat deoparte bunele maniere și s-au certat pe locul de parcare.

Scandaluri au loc și la case mai mari, cum de altfel avea să se întâmple și astăzi, la orele prânzului, când a avut loc o altercație între actorii Cezara Dafinescu și Alexandru Bogdan, mai nou vedetă PRO TV. Cezara ne-a declarat, vizibil afectată de tot acest circ:

Micile neînțelegeri, de la începutul discuției, au degenerat, transformându-se într-un adevărat scandal, la care a asistat și menajera Cezarei Dafinescu:

”Nu cred că Bogan m-a recunoscut, nu eram machiată, mi-a vorbit foarte urât, s-a apropiat de mine, am crezut că vrea să mă bată, mi-a și zis:

Contactat de reporterii impact.ro, actorul Alexandru Bogdan s-a apărat:

”Eram la masă, am lăsat mașina acolo, timp de o jumătate de oră, nu scria că e interzisă parcarea. Am ajuns la mașină și Cezara m-a luat cu ”Băi, băiete!”, am găsit ștergătoarele ridicate și pește putrezit pe capotă, apoi m-a înjurat de mamă, iar mama mea a murit recent.

Mi-am pierdut controlul și m-am repezit și Cezara, dar nu am atins-o. M-am repezit la ea ca un copil care a fost înjurat de mama pe care a pierdut-o. Putea să-mi vorbească frumos, nu am recunoscut-o pentru că a vorbit foarte urât, o doamnă nu vorbește atât de urât!”.