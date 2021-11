Cezar Ouatu abia așteaptă următoarea etapă din viața lui. Ce i-a oferit actuala iubită: ‘Suntem pregătiți’

Cezar Ouatu se bucură de clipe minunate trăite alături de partenera lui, Raluca. Acesta are o relație de doi ani și este pregătit să ducă totul la un alt nivel. Artistul a mărturisit că a găsit liniștea în brațele iubitei sale, care îi oferă tot ce are nevoie.

Cezar Ouatu a făcut mărturisiri emoționante despre femeia pe care o iubește. Artistul a explicat că el și Raluca împartășesc o dragoste specială, așa că vrea să ajungă în fața stării civile, deși nu consideră important acest lucru. Mai mult, acesta își dorește să aibă parte și de copii.

E o încununare să mergi la starea civilă, îmi doresc asta, dar sunt importante și alte lucruri. Sunt destul de invidios pe prietenii mei care au copii. Eu cred că am ceva scris și de asta am așteptat până la vârsta asta, cred că da, am tripleți.”, a zis acesta la Vorbește lumea.

„Este vorba de o liniște pe care o regăsești. Bărbații, dar și femeile, sunt datori să încerce. Nu regret absolut nimic, ar fi patetic să spun asta. Acest moment m-a adus la un grad de maturitate în care am ajuns să înțeleg că nu am nevoie de altceva.

De asemenea, Cezar Ouatu le-a oferit un sfat de aur românilor. Acesta a mărturisit că înainte de a intra într-o relație sănătoasă, oamenii trebuie să învețe să se iubească pe ei. Artistul consideră că următorul pas din viața lui de cuplu, anume căsătoria, o să vină cât mai natural.

Am ajuns la un grad de înțelepciune, mă iubesc mai mult și pe mine însumi. Eu sunt foarte nefericit să văd în jur oameni care fac acest pas și la mai puțin de un an divorțează. (…)

Cezar Ouatu se bucură de sprijinul și susținerea partenerei sale, frumoasa Raluca Jurca, în orice face. Acesta a punctat că nu regretă faptul că nu a ajuns în fața altarului mai devreme. Artistul a găsit ceea ce căuta într-o relație, anume respect, înțelegere și fidelitate.

„Eu am fost diferit de prietenii mei și de alte persoane. Nu am vrut să fac un compromis din acest moment sacru. Totuși, eu cred că am fost mai demn și mai asumat. Nu sunt cu nimic mai special pentru că am avut mai multe relații.

Eu sunt bine acum, despre asta e vorba. Există o chimie, ea a fost alături de mine în momente bune și rele, ne susținem în domeniul profesional. Facem echipă, asta e important. Nu am avut inima frântă, poate că am avut mici depresii, sau chestii de genul.

Suferi și e normal când te implici. Maturitatea la care am ajuns acum m-a făcut să înțeleg mai departe de a încerca altceva. Mi-am găsit echilibrul și Raluca îmi oferă tot ce am nevoie. Eu sunt un copil în esența mea.

Eu mă consider un etern Peter Pan. Am trecut și noi prin mai multe probleme, dar am găsit înțelegere, respect și fidelitate.”, a mai zis el.