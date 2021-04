Cerere în căsătorie la Survivor România. Momentul la care nimeni nu se aștepta: „Vai, nu cred!”

Bat clopote de nuntă la Kanal D. Cine este fericitul cuplu care tocmai s-a logodit la Survivor România. S-a pus în genunchi și a întrebat-o pe aleasa inimii sale dacă vrea să se mărite cu el, iar reacția ei te va emoționa. Despre cine este vorba.

Moment incredibil de emoționant la Survivor România. Nu s-au ferit să își arate iubirea și s-au logodit în fața tuturor celor prezenți. În ediția de duminică, 4 aprilie, jungla dominicană a îmbrăcat straie de sărbătoare. Iuliana și Vlad, câștigătorii Jocurilor LOVEimpice de la Radio Impuls au câștigat o vacanță exotică în Republica Dominicană. Cei doi amorezi i-au vizitat pe Războinici și pe Faimoși pe platourile de filmare de la Survivor România, înainte de proba pentru jocul de comunicare.

Iulia: Am văzut anunțul la tine (n.r. – Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România) la emisiune și mi s-a părut foarte tare ideea că putem veni aici și am vrut să încercăm. Cel mai tare a fost că am primit anunțul că am câștigat fix de ziua noastră. Să venim la Survivor e cea mai tare activitate pe care am câștigat-o și a fost cea mai așteptată.

Vlad: Sunteți toți foarte tari. Ne-am înscris la insistențele Iuliei. M-a convins. Nu am mai câștigat nimic până acum, aveam o reticență am zis că nu o să avem nicio șansă, dar hai să încercăm. Am câștigat o experiență incredibilă.