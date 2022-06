Cerere în căsătorie ca în filme. Va urma o nouă nuntă în showbizul românesc

Fericire mare în showbizul românesc. O frumoasă vedetă a fost cerută în căsătorie și a acceptat. Artista nu-și mai încape în piele de bucurie, mai ales că evenimentul a fost extrem de romantic. „Pupila lui Smiley” trăiește clipe de neuitat, după ce logodnicul ei a surprins-o frumos cu un inel și flori. Solista a spus „DA” într-un peisaj de poveste, iar imaginile au ajuns pe internet. Pentru cine bat clopote de nuntă? Fanii săi sunt în extaz.

Vedeta din România care se mărită

Andreea Avarvari sau Ava, așa cum este cunoscută după participarea la „Vocea României” (2014), se mărită. Fosta concurenta a competiției muzicale, care înainte de pandemie cânta cu celebrul Smiley în concerte, pe partea de backing vocals, a fost cerută în căsătorie de logodnicul ei, Bogdan. Fără să stea pe gânduri, blondina a acceptat. Ipostazele cu fericitul eveniment au fost postate pe internet. Din poze se poate observa fericirea de pe chipul celor doi îndrăgostiți (Vezi FOTO în GALERIE).

Urmează nuntă mare în lumea mondenă

Bat clopote de nuntă pentru fosta concurentă de la „Vocea României”, Ava Avarvari. Cântăreața a primit cererea în căsătorie într-un loc superb, de basm, chiar la Palatul Brukenthal din Sibiu. Logodnicul ei, Bogdan, a plănuit totul, iar rezultatul a fost cel așteptat, reușind să-i smulgă solistei lacrimi de fericire.

Solista Ava, pe numele ei real Andreea Avarvari, cunoscută în lumea mondenă drept „pupila lui Smiley”, trăiește cele mai frumoase momente din viața sa. Vedeta se pregătește de nuntă, după ce a fost cerută în căsătorie de partenerul ei într-un mod cât se poate de romantic și total neașteptat. Sub pretextul că merg câteva zile într-un loc pe care doreau să-l vizite de multă vreme, Bogdan a dus-o pe Ava la Palatul Brukenthal din Sibiu, unde sa pus în genunchi și a cerut-o de soție.

Ava Avarvari a spus „DA”

Bărbatul s-a descurcat de minune cu planul, Ava nu a bănuit deloc ce urmează să i se întâmple. Acesta a rezervat o masă retrasă în grădina superbă a palatului, unde a și avut loc cererea în căsătorie.

„6.06.2022 – ziua în care am spus Da! de 3 ori, în primul rând celui mai bun prieten, în al doilea rând viitorului soț și jumătății mele, Bogdan. Am avut fluturi în stomac, încă nu îmi vine să cred că se întâmplă, mă simt o norocoasă, sunt iubită, susținută și respectată. Le doresc tuturor să treacă prin această stare, de fericire deplină!”, a declarat Ava Avarvari pentru Click!.

Ava a cunoscut celebritatea odată cu participarea la concursul de talente „Vocea României”, în urmă căruia a decis să se lanseze pe piață muzicală din România. Cântăreața are o experiență de opt ani ca solistă și are colaborări cu artiști precum Smiley, Loredana Groza, Cătălin Crișan, Delia, Andra, Feli, Damian Drăghici, Alex Velea, Antonia, Sișu și Puya etc. După pandemia de coronavirus, blondina a pus bazele unei școli de canto unde este profesoară.