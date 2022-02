Centrul de Integrare pentru Migranți Brașov face pregătiri pentru a-i primi pe refugiații ucraineni

La Brașov se fac pregătiri pentru a-i întâmpina pe eventualii refugiați din Ucraina în cele mai bune condiții. Centrul de Integrate pentru Migranți Brașov va primi cât de multe persoane este nevoie și le permite spațiul.

Mai multe persoane s-au alăturat comunității de ucraineni din oraș și sunt dispuși să îi ajute cu diverse alimente, cazare și orice mai este nevoie. Oamenii încearcă să strângă diferite ajutoare și bunuri sau obiecte de primă necesitate.

Totodată, rezidenții ucraineni din Brașov, majoritatea sunt căsătoriți cu români, caută ajutor peste tot, inclusiv la Centrul de Integrare pentru Migranți, pentru a-și contacta rudele din Ucraina și pentru a le oferi ajutor. La centrul din Brașov au sunat diferite persoane care și-au arătat disponibilitatea de a-i găzdui pe oamenii care fug de dezastrul de acasă.

Vasile Moldovan, edilul localității Sighetu Marmației, a declarat că primii refugiați ucraineni au început să treacă frontieră. Potrivit acestuia, majoritatea nu vor să rămână în România, ci vor să meargă mai departe în Cehia sau Polonia.

„Există un număr mai mare de cetățeni are tranzitează decât de obicei punctul vamal. Din câte am discutat cu cei care țin legătura acolo (n. red. un echipaj de poliție), cei care intră întreabă de gară și de cum pot ajunge în Polonia și Cehia. Deocamdată cereri de găzduire nu avem din partea lor. Sunt mulți care au și rude în România(…) Avem identificate locații pentru găzduirea refugiaților dar deocamdată nu am instalat corturile ci așteptăm dispozițiile și în funcție de numărul celor care tranzitează și de opțiunile acestora”, a declarat primarul din Sighetu Marmației pentru Hotnews.ro.