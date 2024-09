Celebrul autor al piesei „My Heart Will Go On” din Titanic s-a stins din viață. Will Jennings avea 80 de ani

Will Jennings, unul dintre cei mai respectați și premiați textieri ai generației sale, cunoscut pentru colaborarea sa la hituri legendare precum ”My Heart Will Go On” din Titanic și ”Higher Love” a lui Steve Winwood, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Decesul a avut loc la locuința sa din Texas, conform declarațiilor făcute de îngrijitorul său, însă cauza morții nu a fost încă identificată.

Will Jennings a decedat. Textierul avea 80 de ani

Născut în micul oraș Kilgore, Texas, Will Jennings a avut o carieră care s-a întins pe cinci decenii, începută în forță la Hollywood în 1976. Un an mai târziu, acesta s-a asociat cu compozitorul Richard Kerr, alături de care a scris ”Looks Like We Made It” pentru Barry Manilow. În colaborare cu aceiași artiști, a mai creat hitul ”Somewhere in the Night”, care a ajuns rapid în topuri.

Cu o creativitate inegalabilă, Will Jennings a scris versuri pentru o mulțime de artiști legendari precum B.B. King, Whitney Houston, Mariah Carey, Jimmy Buffett și Roy Orbison. De asemenea, a avut o contribuție importantă în lumea filmului, scriind coloane sonore care i-au adus recunoaștere internațională și numeroase premii.

Premii Oscar, Grammy și Globuri de Aur

Prima mare recunoaștere a talentului său a venit în 1983, când a câștigat primul său premiu Oscar pentru melodia ”Up Where We Belong”, scrisă pentru filmul An Officer and a Gentleman.

Însă, cea mai importantă reușită a sa rămâne celebra ”My Heart Will Go On”, piesa care a marcat filmul Titanic și care i-a adus lui Jennings un premiu Oscar, un Glob de Aur și un premiu Grammy în 1998.

Succesul său nu s-a oprit aici. De-a lungul anilor, celebrul textier a fost nominalizat la șase premii Grammy și a câștigat trei dintre ele. În 1991, a obținut un premiu Grammy pentru versurile piesei ”Tears in Heaven” a lui Eric Clapton, scrisă pentru filmul Rush.

Un maestru al versurilor, omagiat de colegi

Moștenirea lui Will Jennings a fost consolidată prin introducerea sa în Songwriters Hall of Fame în 2006. Mulți artiști și prieteni apropiați i-au adus omagii după moartea sa.

Cântărețul Peter Wolf, fostul solist al trupei J. Geils Band, a scris pe rețelele sociale: ”Un moment trist, trecerea lui Will Jennings, un maestru, o minte strălucită și un spirit blând.”

Peter Wolf a adăugat: ”Will și-a împărtășit talentele cu mine, mereu răbdător și generos; a fost un prieten și un profesor prețuit. A fost o onoare enormă să lucrez cu un astfel de geniu muzical timp de atâția ani.”

Will Jennings rămâne în amintirea tuturor drept un maestru al versurilor, capabil să transforme emoțiile în poezie și să creeze melodii care vor rămâne pentru totdeauna în inimile oamenilor.

