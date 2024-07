Jon Landau, producătorul Titanic și Avatar, a murit la vârsta de 63 de ani

Este doliu în lumea cinematografiei, după ce Jon Landau, cel care a produs celebrele filma Titanic și Avatar, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani.

A murit Jon Landau

Jon Landau, producătorul premiat cu Oscar al unora dintre cele mai mari filme din lume, inclusiv Titanic și Avatar, a murit la vârsta de 63 de ani. Din păcate, s-a stins din viață după ce s-a luptat cu cancerul mai bine de un an.

Cea care a confirmat moartea lui Jon a fost sora lui, Tina, pe rețelele de socializare, numindu-l „cel mai bun frate pe care o fată l-a pute visa vreodată”.

„Inima mea este zdrobită, dar și plină de mândrie și recunoștință pentru viața sa cea mai extraordinară, pentru dragostea și cadourile pe care mi le-a oferit – și pentru toți cei care l-au cunoscut pe el sau pentru filmele sale”, a scris ea.

Pentru o perioadă de timp, Jon Landau a fost director executiv la compania de producție de film 20th Century Fox, supervizând filme precum The Last Of The Mohicans și Die Hard 2.

De asemenea, a colaborat o bună perioadă de timp cu James Cameron. Alături de acesta, a contribuit la crearea hitului Titanic din 1997, care a fost primul film care a depășit pragul de 1 miliard de dolari la box office-ul global.

Filmele ulterioare Avatar și continuarea sa Avatar: The Way of Water, care au fost lansate în 2009 și, respectiv, 2022, au doborât recordul Titanicului.

Doliu în lumea cinematografiei

În urma veștii despre moartea lui Landau, Cameron a declarat pentru The Hollywood Reporter că „ne-au părăsit un mare producător și o mare ființă umană”.

„Jon Landau credea în visul cinematografiei. El credea că filmul este forma supremă de artă umană, iar pentru a face filme trebuie mai întâi să fii tu însuți om. El va fi amintit la fel de mult pentru generozitatea lui imensă de spirit, precum și pentru filmele în sine”, a declarat acesta.

Actrița Zoe Saldaña, care a jucat în filmele Avatar, a scris un mesaj lui Landau pe Instagram, spunând că moartea sa a fost un adevărat șoc pentru el.

„Înțelepciunea și sprijinul tău ne-au modelat pe mulți dintre noi în moduri pentru care vom fi mereu recunoscători.”

Regizorul Sir Peter Jackson și soția sa scenaristă Fran Walsh, a căror companie de efecte vizuale a fost folosită pentru filmele Avatar, au declarat că sunt devastați de pierderea lui Jon Landau.