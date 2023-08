Celebra artistă care a rămas însărcinată cu Ilie Năstase. E considerată una dintre cele mai importante cântăreţe din lume: „Eram divorţat”

Este considerată una dintre cele mai importante cântărețe din lume. Are o avere netă estimată la 250 milioane de dolari. Puțini români își mai amintesc de ea, însă. Ilie Năstase a cunoscut-o pe vremea când avea aproximativ 30 de ani. I-a făcut un copil, însă povestea de dragoste nu a fost de lungă durată. Foto

Ilie Năstase este cunoscut în spațiul public pentru relațiile amoroase pe care le-a avut cu femei cunoscute din lumea mondenă. Puțini români își amintesc de cea pe care a iubit-o în tinerețea sa. Avea aproximativ 30 de ani când a întâlnit-o și l-a vrăjit complet, însă povestea de iubire nu avea să dureze.

S-au cunoscut în anul 1977, la aproape un an după ce ea a divorțat de primul său partener de viață. S-au văzut după turneul de la Forest Hills, într-un club celebru din New York. S-au îndrăgostit și aveau chiar planuri mari împreună. Doar că idila a fost sfărâmată mai repede decât s-ar fi așteptat.

Cucerit de farmcele femeii, tenismenul a dus-o pe celebra cântăreață Diana Ross – fiindcă despre ea este vorba – la părinții săi, pentru a-i cunoaște. Mama sportivului nu a putut să o accepte pe femeie, însă, pentru că era mai mare ca vârstă cu doi ani decât fiul său și pentru că avea o culoare a pielii diferită.

La doar o lună de zile după evenimentul cu pricina, Ilie Năstase a rupt relația cu cântăreața pe care a adus-o în România. Cei doi au ales să-și continue viața pe drumuri diferite și au dat uitării pasiunea pe care au trăit-o împreună.

„A fost singura negresă cu care am fost. S-a întâmplat la clubul Regine (New York), într-o seară. Am dansat, eu eram divorțat și s-a legat. Făcea copii cu toți. Și cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea. Ea nu a fost gagica lui Michael Jackson, erau doar prieteni”, a spus Ilie Năstase, în urmă cu ceva timp.