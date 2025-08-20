Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă

Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
20 aug. 2025 | 21:31
de Violeta Badea

Ziua de joi, 21 august 2025, este una specială pentru astrologia chineză. Șase semne zodiacale sunt favorizate de energia Câinelui de Apă, pilonul zilei, care aduce claritate, intuiție și șansa unor transformări cu efect de durată. Sub influența anului Șarpelui de Lemn și a lunii Maimuței de Lemn, ziua devine o punte între ambiție și schimbare profundă. Pentru cei norocoși, dorințe mai vechi pot prinde contur chiar acum.

Câine, Tigru și Cal – energia hotărârii și a încrederii

Câinele este vedeta zilei. Fiind chiar zodia corespunzătoare datei de 21 august, nativii se simt susținuți și puternici. Tot ce începe acum are șanse mari să dureze: fie o relație ce devine serioasă, fie o decizie personală eliberatoare.

Norocul vine sub forma certitudinii emoționale, care schimbă totul în jur. Pentru Tigru, stâlpul Câinelui aduce o armonie naturală. Ziua se simte ca un semnal verde, iar obstacolele se risipesc.

Sincronicitățile îi confirmă că se află pe drumul cel bun: o conversație oportună, o veste neașteptată sau chiar un semn clar că universul îi răspunde.

Calul, susținut de energia de foc, primește impulsul decisiv. Ziua elimină ezitarea și îl împinge către acțiune. Deciziile luate acum se aliniază perfect cu sprijinul universului. Pentru acești nativi, norocul este echivalent cu curajul de a spune „da” la momentul potrivit.

Porc și Iepure – sprijin, loialitate și progres constant

Porcul găsește în Câine un aliat natural. Joi, sentimentul de echilibru și sprijin este evident. Norocul său vine prin conexiuni și loialitate: fie printr-o relație care se consolidează, fie prin apariția unei persoane ce îi arată că nu este singur. Ziua aduce abundență prin comunitate și apropiere.

Iepurele face parte din triada de compatibilitate a Câinelui, ceea ce îi amplifică norocul. Joi se simte o schimbare reală, fie în mediul de lucru, fie în viața personală. Nativii simt că totul începe să se așeze după o perioadă dificilă. Progresul este durabil, iar speranța revine acolo unde părea pierdută.

Dragon – claritate și direcție

Dragonul descoperă că tensiunile zilei se transformă în claritate. Norocul său vine prin conștientizarea a ceea ce nu își mai dorește, ceea ce deschide ușa către adevăratele alegeri. Joi, direcția devine limpede, iar confuzia se risipește. Această claritate, spun astrologii chinezi, este de fapt cel mai mare dar.

Pentru cele șase zodii – Câine, Tigru, Cal, Porc, Iepure și Dragon – ziua de 21 august 2025 marchează un moment de cotitură. Dorințe mult așteptate pot prinde viață, iar pașii făcuți acum se vor dovedi a avea efecte de lungă durată.

Romania TV
