Cele mai proaste mașini noi. Automobilele pe care nu trebuie să le cumperi

Când vine vorba de mașini noi, majoritatea clienților se iau după popularitatea acestora. Dar asta nu înseamnă neapărat că sunt și bune. De multe ori popularitatea nu garantează și fiabilitatea unei mașini noi.

Cele mai proaste mașini noi

Vehiculele populare tind să se încadreze în trei tabere. Acestea ar fi modele de la mărcile în care oamenii au încredere, modele de la mărci care au o rețea largă de dealeri și modele mediocre care au avut prețuri de mișcare sau sunt împinse în masă prin reduceri, finanțare cu dobândă redusă și leasinguri atractive. Nu toate mașinile sunt create egale și avem datele pentru a demonstra acest lucru. Desigur, numerele pot spune o varietate de povești și este clar că fiecare consumator are priorități diferite.

Automobilele pe care nu trebuie să le cumperi

Există tot felul de liste care au compilat o serie de cele mai bune și mai proaste mașini pentru a evidenția performanța într-o mare varietate de categorii. Listele pot fi un instrument excelent pentru filtrarea considerentelor dvs. de cumpărare.

În rândurile ce urmează încercăm să vă oferim câteva date despre mașini noi, dar pe care, din păcate, nu ar trebui să le cumpărați. Motivele le regăsiți în rândurile care urmează.

Mașini noi pe care n-ar trebui să le cumperi

Dacia Sandero

Deși pe val, dacă vă gândiți să vă cumpărați o Dacia Sandero, ar trebui să știți câteva lucruri .Dacia Sandero are un coeficient de fiabilitate de doar 85.9%. Conform acestora date este campioana masinilor accesibile si de clasa mica. Cu toate astea au fost reclamații la adresa nivelului caroseriei, a partii electrice a motorului. Unele reclamații au fost legate și de ornamentele interioare, sau legate de cutia de viteze și ambreiajul.

Suzuki Ignis

Unele mașini noi abia își schimbă aspectul de la generație la generație, dar Suzuki Ignis nu este unul dintre ele. De-a lungul vieții sale, Ignis s-a transformat dintr-un hatchback în stil MPV înfricoșător în mica mașină de oraș inspirată de SUV pe care o vedeți în aceste fotografii.

Și când spunem minuscul, ne referim cu adevărat la asta. Ignis are doar 3,7 m lungime și 1,7 m lățime. De fapt, este atât de mic, încât are aproximativ aceeași dimensiune ca și mașinile de oraș Volkswagen Up și Kia Picanto. Cu toate acestea, cu arcurile sale evazate, nasul bluff și poziția ridicată, nu există nicio confuzie cu altceva decât cu un SUV pentru bebeluși conceput radical și atrăgător.

Este disponibil un singur motor, o benzină de 1,2 litri de 89 CP. O puteți alege în forma sa standard sau într-o formă hibridă ușoară. Specialiștii spun că este mai eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil. Și, spre deosebire de atât de multe SUV-uri vândute în prezent, diminuatul Ignis oferă o tracțiune integrală care îmbunătățește tracțiunea.

Kia Picanto

Kia Picanto a devenit o raritate. Acest lucru se datorează faptului că este o mașină de oraș strălucitoare care funcționează pe benzină. Foștii săi rivali au devenit fie electrici, fie au fost scoși din vânzare cu totul. Cel mai ieftin model Kia vine standard cu cinci uși și puteți alege între trei motoare pe benzină și o cutie de viteze manuală sau automată.

Există chiar și o versiune X-Line cu SUV-uri, deși este vorba mai mult de aspect decât de conducere reală. Deși concurența directă a lui Picanto este redusă, rivalii pe care îi are sunt destul de buni, precum Hyundai i10, Toyota Aygo și Volkswagen Up.

SEAT Leon diesel

Seat Leon este un exemplu perfect de ce cele mai populare lucruri din viață nu sunt întotdeauna cele mai bune. Acest hatchback spaniol este depășit masiv de cei mai apropiați rivali ai săi, dar, când cântăriți totul, este de fapt o mașină mai bună decât toți.

Are aproximativ aceeași dimensiune ca un Ford Focus sau un Volkswagen Golf, iar acestea sunt, într-adevăr, două dintre mașinile cu care concurează în topurile de vânzări.

Toate versiunile Seat Leon sunt dotate standard cu cinci uși, deși există o gamă de motoare care variază destul de mult.. Puteți alege, de asemenea, între modele relativ modeste SE, sau SE Dynamic, sau mai mult stilul extrovertit și manierele de conducere mai sportive ale ornamentelor FR.

Acestea sunt doar o parte din lunga listă realizată de unul din cele mai importante site-uri de specialitate, așa că sperăm să vă fi făcut o idee despre ce mașini noi ar trebui să alegeți.