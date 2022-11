Cele mai poluate zone din București în noiembrie 2022. Unde să eviți să mergi

Desideratele europene de a diminua poluarea, indiferent de care am vorbi, ar trebui să fie și unul asumat de România. Deși s-au implementat mai multe proiecte anti-poluare, România totuși este codașă la acest capitol. Într-o statistică recentă, Capitala este considerată a 10 -a cea mai poluată capitală europeană. În cele ce urmează aflăm împreună care sunt cele mai poluate zone din București în noiembrie 2022.

Marile probleme ale poluării din București

În urmă cu doi ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a publicat o decizie privind condamnarea României pentru nerespectarea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului. România a fost judecată pentru neîndeplinirea obligațiilor sale privind calitatea aerului și pentru depășirea sistematică a valorilor limită pentru microparticule în București.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor de atunci cerea Primăriei Municipiului București să elaboreze un plan de urgență pentru reducerea poluării. Aceste măsuri ar fi trebuit să fie accelerate pentru a nu declanșa o nouă procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

O nou astfel de decizie ar putea costa România 1,6 milioane de euro. Conform CE, sancțiunile sunt cuprinse între 2.000 și 120.000 de euro pe zi. Ministerul trimitea șapte avertismente Primăriei Capitalei, condusă atunci de Gabriela Firea. Niciunul din avertismente nu a fost urmat de măsuri de reducere a poluării.

La doi ani de la acest moment, București este încă în lista neagră a CE, fiind a 10-a cea mai poluată capitală europeană. Deși ONG-urile de mediu au reușit să demareze anumite program de conștientizare, dar la nivel social, PMB nu a reacționat aproape deloc. Și azi există zone din București, unde gradul de poluare este la cote extrem de mari. Așadar, hai să vedem care sunt cele mai poluate zone din București în noiembrie 2022, conform platfomei „AerLive”.

Care sunt cele mai poluate zone din București în noiembrie 2022

Conform platformei amintite anterior, în București sunt montați mai mulți senzori, mai exact 10. Conform platformei, „Cei 10 senzori montați în cadrul proiectului aerlive.ro măsoară particule de praf în suspensie de 2,5 microni (PM2.5) și de 10 microni (PM10), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de azot (NO 2 ) și dioxidul de sulf (SO 2 ). Măsurătorile sunt completate cu informații despre temperatură, umiditate și presiune atmosferică, provenite dintr-un servicu terț de furnizare a datelor meteo.”

Mecanismul de funcționare este unul simplu, așa cum au explicat cei de pe platformă. Datele sunt afișate în mod real, pe baza acestora. Iată care sunt cele mai poluate zone din București în noiembrie 2022: