Cele mai mari jafuri din istorie. Lovitura secolului a fost dată de câțiva pensionari

Unul din cele mai mari jafuri din istoria Angliei, a avut în 2015 și a fost numit ”Marele jaf de la Hatton Garden”, până aici nimic de osebit. Unicitatea acestui eveniment reprobabil vine din faptul că banda care a făcut jaful totaliza nu mai puțin de 443 de ani. Da, ați citit corect, era vorba de o gașcă de oameni în vârstă.

Cele mai mari jafuri din istorie

”Marele jaf de la Hatton Garden” din 2015, unde milioane de lire sterlne și bijuterii au fost furate dintr-o boltă subterană din cartierul cu diamante din Londra a fost pus la cale de Brian Reader, la vremea respectivă având 76 de ani. Colegii lui de infracțiuni erau Terry Perkins, de 67 de ani, Danny Jones de 6 de ani, Carl Wood de 58 de ani, John “Kenny” Collins, de 75de ani, Hugh Doyle, în vârstă de 48 de ani, William Lincoln, de 60 ani și nu în cele din urmă, omul din interior, Basil despre care se spune că nici până în ziua de azi nu a putut fi prins.

Lovitura secolului a fost dată de câțiva pensionari

”A necesitat o echipă cu abilități diverse…. A fost nevoie de ingeniozitate și de forță brută„, declara reporterul Declan Lawn la televiziunea BBC la trei săptămâni după ceea ce se numea deja„ cel mai mare jaf din istoria britanică.” Crima a fost într-adevăr epică. Au fost luați atât de mulți bani, bijuterii și alte obiecte de valoare încât lotul, în valoare de până la 300 de milioane de dolari, conform estimărilor de la acea vreme, a fost scos din boltă în containere de gunoi uriașe pe roți. Peluza a demonstrat faptele acrobatice pe care trebuie să le facă gașca.

Experții au insistat asupra faptului că este munca unei echipe străine de profesioniști de tip marin SEAL, probabil din infamul Pink Panthers, o bandă sârbă de maeștri hoți de diamante. Detectivul pensionat de la Scotland Yard, Barry Phillips, credea că este munca unei echipe extrem de tehnice, asamblată de un așa-numit „Draftsman”, care a finanțat lovitura și i-a adunat pe spărgători, probabil din Marea Britanie. Acesta a speculat că niciun membru al bandei nu i-ar fi cunoscut pe oricare dintre ceilalți membri, pentru a păstra „coridoarele sterile”, făcând imposibil ca vreun făptuitor să-i divulge pe ceilalți.

Hoții au împărțit cu siguranță prada în loturi ușor de transportat, poate că au reușit să scoată bijuteriile din țară, iar hoții ar fi fugit deja din Marea Britanie într-o călătorie cu feribotul de la Dover la Dunkirk sau Calais, de unde ar fi putut dispărea în Europa. Operațiunea a fost planificată minuțios și executată perfect, inspirând scenariștii de la Hollywood să producă filme clasice despre crime, cum ar fi Catch a Thief și Topkapi, iar mulți o numeau „crima perfectă”. Dar, după ce arestările au fost făcute o lună mai târziu, Marea Britanie a atacat colectiv.

Seiful, aparținând depozitului sigur Hatton Garden Ltd. (H.G.S.D.), era situat la adresa 88–90 Hatton Garden, Londra. Clădirea are o înălțime de șapte etaje și are în jur de 60 de chiriași, majoritatea bijutieri. Ușa principală din lemn a clădirii este deblocată între nouă A.M. și șase P.M., și toți chiriașii au propriile chei. Chiar în spatele ușii principale se află o ușă de sticlă, lăsată deblocată în timpul zilei și deschisă în alte momente cu un cod PIN format din patru cifre, pe care îl știu toți chiriașii.

În anii ’70 ascensorul din hol era dezactivat, astfel încât acesta nu putea coborî mai jos de parter, după ce un tâlhar cu o pușcă a încercat să spargă locația, coborând până la subsol, unde se afla seiful. Lângă lift este o ușă care duce la scările spre subsol. Această ușă este, de asemenea, deblocată în timpul programului de lucru, dar în alte perioade ale zilei este blocată și doar câteva persoane, inclusiv cei doi pazniciiH.G.S.D. și un membru al personalului de curățenie au chei.

În partea de jos a scărilor, la stânga, se află o altă ușă de lemn. Această ușă este, de asemenea, lăsată deschisă în timpul programului de lucru. În alte momente este blocată și doar doi agenți de pază și H.G.S.D. coproprietarul și managerul Manish Bavishi au chei. Odată ajuns la această ușă, aveți 60 de secunde pentru a dezactiva alarma cu un cod de cinci cifre în caseta de alarmă. Imediat în spatele ușii din lemn se află o poartă de fier glisant, care formează un blocaj de aer cu o a doua poartă glisantă. Acestea sunt gestionate de un agent de pază.

Pentru a intra pe prima ușă aveți nevoie de un cod de securitate format din patru cifre, iar paznicul de securitate deschide a doua poartă pentru a vă da acaces. „În mod semnificativ”, după cum a spus procurorul, în interiorul închizătorului de aer se află obloane blocate, în spatele cărora se află ușile, care nu mai sunt folosite, spre casa ascensorului. Aceste obloane sunt deschise numai în cazul în care casa liftului este curățată sau un locatar și-a aruncat cheile sau ceva similar.

Uimitor este, conform anchetatorilor, că există o modalitate mult mai ușoară de a ajunge în zona seifului. O ieșire de incendiu dinspre strada Greville, de unde scările coboară spre o curte alăturată subsolului de la adresa unde s-a dat spargerea. Doar două întreprinderi au o cheie a încuietorii exterioare de la ieșirea de incendiu, bijutierul Lionel Wiffen, al cărui birou din spate poate fi accesat din curte și bijutierii din Hirschfelds. Din interior, ușa Greville Street este blocată doar cu un șurub acționat manual, nu este necesară nicio cheie pentru deschiderea acesteia. Subsolul clădirii Hatton Garden poate fi accesat din curte printr-o ușă cu două încuietori cu șuruburi glisante, iar acea ușă duce la H.G.S.D. exact în foaierul de la subsol. În partea îndepărtată a holului subsolului se află o ușă albă, în spatele căreia se află sistemul de blocare a aerului.

Lucrurile ciudate au început să se întâmple începând cu ianuarie 2015. Bijutierul Wiffen s-a simțit „incomod” și a crezut că el și magazinul său sunt urmăriți. Câteva zile înainte de lovitură, Katya Lewis, de la Deblinger Diamonds, a vizitat o firmă de diamante și a trebuit să aștepte ceea ce părea să fie pentru totdeauna pentru lift. Când a sosit în cele din urmă, a găsit un reparator mai în vârstă, în lift, care purta măturii albastre și înconjurat de unelte și unelte de construcție. „El a zâmbit scuzător, pentru că nu avea loc să intre în ea”, a spus procurorul, menționând că mai târziu o pereche de mânuși albastre a fost găsită la domiciliul lui Terry Perkins, care aparent fusese în clădire.

În ziua jafului, imediat după ora 12:30 P.M., miercuri, 1 aprilie, o țeavă principală de gaze s-a rupt și a scurs lent gazul în tunelurile din epoca victoriană, care acum găzduiește rețelele de cablu electrice și de telecomunicații din Londra. Apoi, o scânteie într-o cutie de joncțiune electrică a aprins gazul, făcând fum negru și a urmat haosul. Judecătorii de la Royal Courts of Justice și studenții de la London School of Economics au fost printre miile evacuate. Spectacolele din West End au fost anulate, deoarece zeci de pompieri și ofițeri de poliție s-au ocupat de urgență. Ar fi fost nevoie de aproape două zile pentru a pune situația sub control. Aceasta a fost o pauză fortuită pentru hoți, încurcând polițiștii și declanșând zeci de alarme false.

Era joi, înainte de weekendul, iar bijutierii din Hatton Garden și-au depus mărfurile în casetele lor în seif, crezând că bijuteriile lor, și propriile mijloace de trai, erau în siguranță. Zona are peste 300 de companii de bijuterii și 60 de magazine de bijuterii cu amănuntul, una dintre cele mai mari concentrații ale unor astfel de afaceri din lume.

Este o comunitate bazată pe încredere, dar această încredere este testată constant de criminalitate. „Hatton Garden are o serie de oameni a căror istorie nu este tocmai curat„, a spus regretatul bijutier Hatton Garden, Joel Grunberger, în 2003, care s-a consultat cu regizorul Guy Ritchie pentru filmul său din anul 2000, ”Snatch”, cu Brad Pitt și Jason Statham, despre un diamant istoric din Londra.

La ora 8:19 P.M. că joi, 2 aprilie, personalul a închis seiful pentru weekend, iar aproximativ o oră mai târziu, o priveliște curioasă a trecut prin fața unei camere de luat vederi CCTV de pe strada Greville, un bărbat subțire îmbrăcat într-un sacou albastru cu perucă roșie și o șapcă, care transporta o pungă neagră pe umăr, care îi ascundea fața de camere. Acesta era răufăcătorul pe care poliția îl va numi mai târziu Basil, presupusl răspunzător de faptul că avea chei cu care a intrat prin ușa din față și s-a îndreptat către ușa de la subsol. A fost misiunea lui de a dezactiva alarmele și camerele din interiorul clădirii și de a-i lăsa pe ceilalți să intre. A făcut asta, dar a făcut și o greșeală crucială, a neglijat să dezactiveze două dintre camerele de televiziune CCTV, una în pasajul de ieșire de urgență și o alta la etajul doi din clădire.

La scurt timp după apariția lui Basil, o cameră CCTV din afară, arăta o dubă albă care se îndrepta spre intrarea clădirii de incendiu și mai mulți bărbați care descărcau unelte, saci și două pubele cu rotile, în văzul oamenilor care se plimbau, sau mergeau spre casă sau spre pub-uri. Acești bărbați erau deghizați în muncitori municipali, purtând veste galbene reflectorizante, una dintre ele purtând cuvântul GAS pe spate, caschete și măști chirurgicale albe.

Dar cine erau cu adevărat? Brian Reader avea o eșarfă cu dungi colorate, pantofi maro și șosete cu dungi, Terry Perkins într-un hanorac negru, o pălărie și un lanț la gât, sub vestă, Danny Jones cu o șapcă de baseball, pantofi sportivi roșii și o glugă „Montana 93”, sub deghizarea lucrătorului de stradă.

Basil le-a deschis ușa de evacuare, iar bărbații și-au descărcat uneltele. Bătrânul Kenny Collins, cu un sacou matlasat verde și o șapcă de taximetrist, care ducea o servietă, aparent a folosit o cheie pentru a intra într-o clădire de birouri dincolo de stradă, unde avea să țină de șase, dar, în schimb, potrivit unuia dintre complicii săi , „s-a așezat acolo și a adormit”.

Ar trebuit să fie o slujbă de trei zile, în timpul căreia plănuiau să jefuiască toate cele 996 de cutii de siguranță din seif, după cum a povestit Terry Perkins. Odată ajunși pe coridorul ușii de incendiu din clădire, bărbații, evident, nu au putut trece de ușa albă care ducea la H.G.S.D. în foaierul subsolului și spre seif. Dar plănuiseră un mod mai ingenios de a intra, unul care presupunea o cunoaștere profundă a amenajării clădirii.

Au urcat până la etajul doi și au chemat ascensorul, pe care l-au dezactivat, apoi s-au întors la parter și au reușit să deschidă ușile liftului în acasa liftului. Apoi, unul sau mai mulți dintre ei au coborât prin casa liftului de la parter până la subsol. Odată ajunși acolo, au deschis obturatorul de oțel care acoperea ușa liftului de la subsol. Au reușit să dezactiveze doar parțial alarma prin tăierea cablului telefonic și întreruperea G.P.S. aerian, astfel încât semnalul să fie compromis, dar nu a fost suficient de compromis, după cum s-a dovedit. La scurt timp, a fost trimisă o alertă text către compania de monitorizare, care a luat legătura cu Alok Bavishi, un alt membru al H.G.S.D., unul din proprietari. Restul este istorie, o istorie despre care s-a scris, s-au făcut filme și despre care se va mai scrie.